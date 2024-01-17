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赴陸禁令將解除 團遊已賣6成 團費漲3成

記者周湘芸／台北17日電
桃園國際機場一航廈近期出境旅客爆量，前天更突破3萬3000人，出境排隊人龍一度綿延至一樓大廳。(記者黃仲明／攝影)
桃園國際機場一航廈近期出境旅客爆量，前天更突破3萬3000人，出境排隊人龍一度綿延至一樓大廳。(記者黃仲明／攝影)

交通部去年宣布3月1日將解除赴陸禁團令，不少旅行社陸續上架赴陸團體旅遊商品，業者表示，民眾赴陸旅遊熱度不減，目前赴陸旅遊商品皆已銷售六成以上，但整體團費也較過去上漲三成左右。

台灣交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客訪台目標，回到疫情前水準，但如今民進黨連續執政，旅遊業者認為，陸客訪台恐遙遙無期，但少了陸客，想要達標會很有壓力。觀光署長周永暉表示，1200萬人次目標不變，希望還是要有陸客加持，目標約200萬，各來源國也可截長補短。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則認為，少了陸客還是有可能達標，但若有陸客加持，來台旅客成長幅度會明顯較快、市場也會更健全，另東南亞等國家簽證也應更鬆綁，以吸引這些國家旅客來台。

根據台灣觀光署統計，疫情前、2019年約1710.1萬人次出境，其中前往中國就有404.3萬人次，僅次於前往日本的491.1萬人次。去年禁團令未解，截至11月，僅有19.3萬人次赴陸。

不過去年交通部宣布將解除禁團令後，赴陸旅遊商品詢問度回升。可樂旅遊表示，目前赴陸商品銷售與詢問度皆高，熱門景點如四川九寨溝、西藏、新疆、雲南、湖南張家界等，整體銷售達六成以上，但受限於當地航班、住宿、餐飲與景點門票等費用調漲，團費與過去相比約上漲三成左右。

雄獅旅遊表示，目前旅客報名大陸團出發日期集中在3、4月，整體銷量已超過八成，部分訂單能見度甚至已到暑假期間。

易飛網則說，大陸團體旅遊行程目前銷售約六成左右，因各地航班尚未完全開放，與疫情前相比大約恢復三成，其中以張家界、九寨溝及江南等熱門旅遊地區賣況較佳，詢問度也十分高。

觀光 疫情 東南亞

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