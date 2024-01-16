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民主與專制的國際對抗 德媒：台灣扮演著關鍵角色

記者林宸誼／即時報導
民進黨政府總統候選人賴清德、蕭美琴贏得2024年總統大選，也開啟兩岸新一論外交競逐。「德國明鏡周刊」最新專欄指出，在民主與專制的國際對抗中，台灣扮演著關鍵的角色。（本報資料照片）
民進黨政府總統候選人賴清德、蕭美琴贏得2024年總統大選，也開啟兩岸新一論外交競逐。「德國明鏡周刊」最新專欄指出，在民主與專制的國際對抗中，台灣扮演著關鍵的角色。（本報資料照片）

台灣大選落幕，「德國明鏡周刊」最新專欄文章寫到，台灣是世界上最成功的國家之一，中國原可以之為榜樣，卻威脅「統一」。在民主與專制的國際對抗中，台灣扮演著關鍵的角色。

「明鏡周刊」最新一期刊發新聞學教授穆勒（Henrik Müller）的專欄文章，文章首先就台灣大選政局分析：「台灣的選戰並非是挑釁者與調停者之間的兩極對決。各候選人及政黨之間最多只是平緩的區別，圍繞如何與中國打交道。更多是細節：是自信還是謹慎地彰顯獨立性，是更多還是更少對話的意願，是否更堅決地加強防禦。」

文章接下來講述為什麼台灣的局勢發展具有全球意義。「從許多方面來看，（台灣是）民主和市場經濟的一個樣板，是該地區自由與富足的堡壘。」

40年代末毛澤東領導的共產黨贏得內戰後，蔣介石及支持者逃往這個島嶼，從最初的蔣介石的軍事獨裁到現在，展開了令人印象深刻的一段成功史。台灣從最初的貧寒發展成為世界上最富有、最自由的國家之一。

自90年代起，有2,300萬居民的島嶼建立了活躍的民主、可靠的機構、分權和法治國家。在美國智庫自由之家的排行榜上，台灣得到100分中的94分，與德國齊平。

當毛澤東後來的繼任者習近平否認人權的普世性，正如許多當權者所聲稱的亞洲的價值觀與個人主義、公民參與及自由權利不相容，他是有意地無視今日台灣的社會現實。這個島嶼是在中國海岸前現實存在的這一說法的反證。

文章寫到：「台灣像是有遠東特色的瑞士，一個自由、開放的經濟體，擁有高度生產力的科技核心，並保持很高的貿易順差。負債低，國家財政平衡。外匯存底為世界最大的之一，可防範該國貨幣受到投機性攻擊。」

國際貨幣及基金組織估算，台灣人均國民總值為7.6萬美元，與丹麥相仿，明顯高於多數歐盟國家，包括德國。

與此同時，台灣的技術企業也推動了大陸的工業崛起。據英國政府的一份估計，台灣子公司在大陸的電子類產品生產佔據了大陸的七成。

文章指出：「如果台灣真得淪陷於中國，將產生全球影響。在自由與專制的對決中，骨牌效應在國際上的信號意義難以估量。

文章最後寫到，如果習近平和其他同志們真的想尋求本國民眾的福祉，其實必須效仿台灣的榜樣。…為了續寫經濟奇跡，中國必須完成從工業社會向知識社會的轉型。而從經驗上看，這需要思想、言論和知識的自由。沒有民主、自由媒體和學術自治，難以營造創新的氛圍。

法蘭克福評論報報導，在中國的解讀中，台灣民眾的意志並不扮演任何角色。正如所有大的衝突一樣，台灣問題僅用反美的眼鏡來觀察，中國國家媒體稱香港民主運動被中情局滲透，烏克蘭戰爭受美國政府挑釁，而在台灣也是華盛頓試圖以武力阻止他們回歸祖國。

德國 習近平 貨幣

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