諾魯斷交 陸學者：九二共識才是台灣國際空間的鑰匙

大陸涉台學者表示，賴清德只是弱勢統治、少數政權，面臨五座大山考驗。(記者潘俊宏／攝影)

台灣總統大選結果底定後，兩岸隨即掀起外交戰，諾魯宣布與台灣斷交，中華民國 邦交國數量僅剩12國。針對中華民國的外交空間，中國大陸學者聲稱「九二共識」才是台灣國際空間的鑰匙，並示警總統當選人賴清德 ，立場愈頑固，頂住壓力做出「正確選擇」的國家就會愈多。

中共官方環球時報昨援引廈門大學台灣研究中心講座教授鄭劍說法指出，若賴清德上台後繼續鼓吹台獨，挑動兩岸對抗，「諾魯的斷交只會是一個開始」。他說，只有回到九二共識，台灣當局在非政府組織中的地位、與他國經濟社會文化交往的國際空間才會有未來。

針對台灣大選結果，廈門大學台灣研究院教授唐永紅接受港媒訪問指出，未來在沒有「九二共識」政治基礎情形下，兩岸經濟合作架構協議ECFA中的關稅減讓安排與惠台讓利應該會全面中止。

就美中台局勢來看，他認為美國如今內憂外患，今年恰逢選舉年，外部還有兩場戰爭拖後腿，維持中美關係還有著巨大現實利益難以割捨，在與中方的戰略競爭中，「拉幫結派」尚未成型、「北約亞太化」尚未成軍、武裝台灣尚未到位，還需要為與北京攤牌爭取時間做準備。因此近期美國會和中國繼續維持「鬥而不破」局面。

唐永紅預期，至少在2028年之前，中美都會維持「鬥而不破」，民進黨 也不敢貿然修憲推動法理台獨，因此台海局勢總體可控。

中新社報導，上海台灣研究所所長倪永傑表示，此次綠營以微弱多數贏得選票，僅能稱為「慘勝」，「要和平、要發展、要交流、要合作」，「反獨、反戰、反去中國化」和「疑賴、疑綠、疑美」的「四要」「三反」「三疑」是台灣真正主流民意，多數民眾都期待建立穩定友善的兩岸關係，對賴清德本人、民進黨的執政能力及「親美抗陸」路線都存有疑慮。

他還說，賴清德只是弱勢統治、少數政權，面臨五座大山，包括民進黨派系衝突、在野勢力牽制（尤其無法控制立法院）、不滿民進黨的民意制約、美方壓力及大陸強大的反制。近年在民進黨的台獨政策下，台灣已變成地球上最危險地區，包括美國在內，全球都擔心台海發生重大衝突，引發危機。