賴勝選後觀光股重挫 網嘆：別再想靠陸客賺錢了

陸客不來，觀光業者叫苦連天。（本報資料照片）

民進黨總統候選人賴清德勝選，換言之，中國大陸開放旅客來台的時間依然遙遙無期，PTT網友坦言「不要再想著靠陸客訪台賺錢了，觀光 is over、國旅is over」，觀光股將全面重挫。

受選舉結果影響，觀光股15日成為盤面最弱勢的個股，其中，又以飯店股和旅行社股賣壓最為沉重，為空方狙擊目標，飯店股中的富野、寒舍盤中跌幅達5%，雲品、夏都也遭賣壓席捲。旅行社股方面包括鳳凰、五福、雄獅、易飛網皆出現重挫，盤中跌幅逾3%。上市觀光類股指數盤中來到129.29點，跌幅近2%，創近半個多月來新低。

一名網友在PTT發文表示，民進黨政府再度勝選，受反核政策影響，綠能股大幅上漲，另因陸客不來，觀光股也全面重挫，他表示，業者不要再想著靠陸客來台賺錢了，「觀光is over、國旅is over」，他狠酸，請業者趕快把補助吐出來，不要整天只想吃飽賺好、不思進取。

其他人則留言「觀光真的over，絕對不是陸客不來，是不思長進」、「剛好遇到疫情所以國旅還沒死透吧，現在都往外飛了，誰要在台灣玩」、「台灣住宿這麼貴國人都不挺了，要現在的中國人來？」、「繼續撒補助就能救起來」。

不過，台灣航空業2023年大豐收，國籍航空長榮 航空及中華航空2大龍頭業績亮眼，華航2023年營收台幣1848億創下史上新高，長榮更是突破2000億大關，來到2003億元。星宇航空則是獲得224億的好成績，台灣虎航去年營收高達124.7億更是創下歷史新高。為了體恤員工辛勞，台灣虎航董事長在記者會上也宣布，發出平均年終10.8個月，最多上看14個月。

航空業雖復甦強勁，台日間的觀光卻產生距大逆差，根據交通部觀光署統計，2023年1至11月國人出國人數，出國旅遊就高達1074萬人次，其中台灣人前往日本 就有300萬人次，但各國來台旅客卻僅有567.2萬人次。對此情況，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則指出，是相關單位宣傳上不夠努力，以及台海局勢讓日本人感覺，來台旅遊並非完全安心。他指出，政府應該要多推廣台灣之美，才能讓日本人再次愛上台灣。