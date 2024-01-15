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「諾魯突擊式斷交」 台灣外交部：諾方宣布後即拒見大使

諾魯無預警與台灣斷交 當地榮總醫師隨大使館一併撤離

記者沈能元／台北即時報導
總統大選甫落幕，南太平洋的諾魯共和國（Republic of Nauru）15日宣布與台灣斷交，並與中國建交，成為台灣選後第一個與台灣斷交的國家。（記者蘇健忠／攝影）
總統大選甫落幕，南太平洋的諾魯共和國（Republic of Nauru）15日宣布與台灣斷交，並與中國建交，成為台灣選後第一個與台灣斷交的國家。（記者蘇健忠／攝影）

總統大選剛落幕，邦交諾魯共和國今無預警與台灣斷交，而外交部長期委託衛福部給予諾魯醫療方面協助，也將一併停止。衛福部表示，未來一切醫療合作等工作，將依循外交部政策。外交部表示，因諾魯以聯合國2758號決議及一中原則為理由，與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，將全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。

衛福部表示，諾魯為台灣邦交國時，由台中榮總派遣醫療人員前往該國，協助該國醫療相關服務，目前已有一名榮總體系的醫師，在諾魯共和國，原訂計劃是提供今年1至3月的醫療服務，如今斷交後，經詢問台中榮總，該名醫師會隨著大使館一同撤離。

台灣與諾魯是在1980年5月建交，但諾魯在2002年7月曾因債務問題與台灣斷交，轉而和中國建交；但2005年又和台灣恢復邦交，如今又再斷交。這是繼去年3月宏都拉斯斷交後，蔡英文總統任內第10個斷交的邦交國。

與諾魯斷交後，台灣剩下12個邦交國，包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼、梵蒂岡。

諾魯 邦交 大使館

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