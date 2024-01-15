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賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

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未上任就斷交…準立委酸賴清德：過度相信習近平2027不攻台

記者洪子凱／台北即時報導
國民黨準立委、台北市議員徐巧芯在臉書指出，民進黨主席、準總統賴清德過度相信習近平，以為習說2027不會打就真的不會，「恐怕還是太天真單純了。」（本報資料照片）
國民黨準立委、台北市議員徐巧芯在臉書指出，民進黨主席、準總統賴清德過度相信習近平，以為習說2027不會打就真的不會，「恐怕還是太天真單純了。」（本報資料照片）

諾魯今天宣布與中華民國斷交，國民黨準立委、台北市議員徐巧芯在臉書質疑民進黨主席、準總統賴清德，除了譴責中國大陸以外，還有什麼實際的具體作為，直言賴尚未就任，兩案關係已往更糟糕方向前進，賴過度相信大陸國家領導人習近平2027不會打仗，「恐怕還是太天真單純了。」

徐巧芯指出，蔡英文任內，中華民國斷了十個邦交國，諾魯正式宣佈與中華民國斷交，她請問賴清德，民進黨政府除了譴責中國大陸以外，有什麼實際的具體作為，能夠改善台灣的外交關係，「一個認為中華民國是災難，中華民國憲法是災難的總統，會關心中華民國的邦交國剩下多少嗎？」

徐巧芯說，罵老共很簡單，如果開一個比賽罵共產黨的直播，她可以和賴清德一起罵到天荒地老沒問題，但罵了以後，「能夠改變什麼？就不會斷交了？就沒有戰爭風險了？」兩岸之間在賴就任前，已確定已經往更糟糕的方向前進，區域安全也岌岌可危。

徐巧芯表示，未來在國防、兵役議題上，包含美國、日本，應會要求台灣著力更多，避免戰爭來臨時其他國家要為台灣一起付出代價，但她仍堅持要有智慧的對話，維繫和平是一個政府的責任，賴清德過度相信習近平，以為習說2027不會打就真的不會，「恐怕還是太天真單純了。」

中華民國 賴清德 邦交

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諾魯與中華民國斷交／柯文哲：不與中國進行無謂外交惡性競爭

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