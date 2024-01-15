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賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

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諾魯與中華民國斷交 藍委：吳釗燮不知道該下台幾次了

記者張睿廷／台北15日電
諾魯總統亞定在臉書上發布演說，宣布與台灣斷交。（取材自諾魯官方臉書）
諾魯總統亞定在臉書上發布演說，宣布與台灣斷交。（取材自諾魯官方臉書）

諾魯宣布與中華民國斷交，國民黨立委指出，蔡政府外交工作顯然做得不好，已經斷了10個邦交國，如果有責任政治的話，外交部長吳釗燮不知道已經下台幾次了。民進黨政府每次碰上問題，都會將責任推給中國大陸，對民進黨本來就沒有抱太大期待。

國民黨立委王鴻薇表示，在新任總統賴清德上任前，兩岸情勢都會變得相當嚴峻，不只外交，還包括經貿部分，像是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）也可能陸續斷掉，現在這個情勢對台灣是相當艱辛的考驗。中華民國現在能主動做的事情相當有限，未來剩下12個邦交國能不能守住，能守多久都是問題。

王鴻薇說，外交部儼然已經成為斷交部，民進黨政府碰到相關問題，都會將罪名推給中國大陸，她對民進黨政府不抱太大期待，因為民進黨總是這樣做，如果有責任政治的話，外交部長吳釗燮早就不知道要下台幾次了。

國民黨立委曾銘宗保是，這是一個警訊，中華民國大選前天才完成，民進黨總統候選人賴清德勝選後的上班第一天，諾魯就宣布與中華民國斷交，蔡政府已經斷了10個邦交國，外交工作明顯做得不好。

曾銘宗指出，希望賴清德未來上任後，可以向大陸遞出橄欖枝，與中國大陸交流，雙方才有互信，兩岸關係也才能夠朝正面方向發展，保持和平穩定，符合兩岸人民所期待。

他說，中華民國是民主社會，經過選舉選出新的政府，希望中國大陸能夠強化兩岸交流，促進台海的和平穩定。

民進黨 中華民國 賴清德

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