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陸學者：民進黨當局敢宣布台獨 結果就是「武統」

台灣新聞組／台北15日電
圖為中共解放軍東部戰區14日發布一組該戰區海軍某導彈快艇大隊進行實戰化軍事訓練的圖文訊息。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
圖為中共解放軍東部戰區14日發布一組該戰區海軍某導彈快艇大隊進行實戰化軍事訓練的圖文訊息。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

在台灣13日大選結果揭曉後，中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文接受英國廣播公司（BBC）連線專訪時稱，台灣13日選舉「只是一場中國的地方選舉」，民進黨當局繼續執政，改變不了兩岸統一的最終結果。

他並警告，未來如果民進黨當局在台獨問題上挑釁或宣布台獨，中國大陸的多種回擊方式中就包括「武統」，「民進黨的這些政客們最終將被捕、接受法律的審判」。

王文表示，未來四年，台獨越猖獗，大陸使用軍事力量推動統一的進程就會越快。「沒有任何人、任何力量能夠把台灣獨立出去」。

目前正在埃及訪問的大陸外長王毅14日晚間也透過大陸外交部官網回應台灣這次大選結果，王毅說，「台灣地區選舉是中國的地方事務。不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。」

王毅強調，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能！台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。」

王毅並指出，「台獨嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。」

王毅 民進黨

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