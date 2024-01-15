陸學者：民進黨當局敢宣布台獨 結果就是「武統」
在台灣13日大選結果揭曉後，中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文接受英國廣播公司（BBC）連線專訪時稱，台灣13日選舉「只是一場中國的地方選舉」，民進黨當局繼續執政，改變不了兩岸統一的最終結果。
他並警告，未來如果民進黨當局在台獨問題上挑釁或宣布台獨，中國大陸的多種回擊方式中就包括「武統」，「民進黨的這些政客們最終將被捕、接受法律的審判」。
王文表示，未來四年，台獨越猖獗，大陸使用軍事力量推動統一的進程就會越快。「沒有任何人、任何力量能夠把台灣獨立出去」。
目前正在埃及訪問的大陸外長王毅14日晚間也透過大陸外交部官網回應台灣這次大選結果，王毅說，「台灣地區選舉是中國的地方事務。不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。」
王毅強調，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能！台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。」
王毅並指出，「台獨嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。」
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