賴蕭配勝選 芝大教授楊大力：短期不會激化兩岸關係

芝加哥大學政治系教授楊大力，目前在台灣觀察選情。(楊大力提供)

台灣13日舉行總統和立委選舉引發舉世關注，結果底定後，紐約時報立即在首頁頭條以快訊報導台灣副總統賴清德 勝選，標題稱這是「北京的挫折」；華爾街 日報說，這項結果是「台灣選民反抗北京」，台灣周圍地緣政治緊張局勢將持續四年。

紐時指出，面臨中國持續敵意的賴清德勝選，可能促使北京加大對台灣壓力，從而加劇與華盛頓的緊張關係。紐時說，賴清德現在將對未來四年台灣的安全以及如何與北京交往擁有至關重要發言權，一些專家和美國軍事指揮官警告，這段期間共軍對台灣進行有效軍事攻擊的能力可能愈來愈強。

華爾街日報報導，美官員正準備迎接中國在大選後加強對台灣的壓力。

在美國外交專家和中國學者日前一項討論會中，參與者表示，中方學者概述北京方面施壓的總體計畫，雖沒有具體說明將採取哪些行動，預計壓力將採取多種形式，從加強軍事演習到經濟措施。他們表示，解放軍艦艇侵入台灣12浬領海範圍或無人機飛越台灣，都是可能採取的策略。

華盛頓智庫史汀生中心的中國外交政策觀察員孫韻表示，「預計北京將對賴採取強硬態度」。

目前正在台灣觀察選情的芝加哥大學政治系教授楊大力表示，台灣選舉結果出爐後，包括中國外交部、國台辦等稱民進黨 得票率並沒有過半，不能代表主流民意，加上國民黨在立法院選舉席次贏過民進黨，未來對總統行為多少有所制約，另方面，這幾年中國經濟面臨挑戰，且近來中國希望緩和與美國及國際的關係，從種種信息看起來，短期內兩岸關係不會激化。

他還指出，在兩岸關係方面，賴清德多次表示堅持蔡英文現在既定的兩岸關係路線，這路線並非是中國樂見，但過去八年中國已經應對過，因此「延續性」是中國樂見，因為中國原本擔心的是賴清德對兩岸會出現堅定的不同走向。至於國台辦、外交部等的發言，均傾向「民進黨票數沒有過半，無法代表主流民意」，這也是中國相對淡化賴清德、蕭美琴當選影響的說法，之前大家擔心中國會有強硬回應，但目前看來中國回應相對柔和。