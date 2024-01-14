賴清德當選 全美三地僑社關切選後新局勢

他們在凱達格蘭大道總統府前廣場參與活動支持民進黨賴清德，台灣會館理事長蘇春槐(左二)、僑務委員方秀蓉(左三)、 鄭宏(左四)和戴明宜。(方秀蓉提供)

2024台灣大選總統選舉結果出爐，民進黨 候選人賴清德 、蕭美琴以40%得票率當選新一任正副總統，而國民黨 候選人侯友宜、趙少康則以33.49%的得票率居次落敗；全美紐約、洛杉磯與舊金山三地台僑華人社團都表達關切與期望。

紐約不少僑胞提前返台，在投票日親歷歷史，並積極參與選舉前的一系列助選造勢活動。期望賴清德上任後能更關注就業和住房問題，同時關心民生和台海議題，提升台灣在國際上的地位。紐約台灣同鄉會董事長蕭忠正、台灣會館理事長蘇春槐和僑務委員方秀蓉等僑領，攜幾十位紐約僑胞參與11日晚總統選舉造勢活動。

在大選前搭機趕回台灣的方秀蓉受訪時表示，很高興民進黨賴清德在選舉中取得成功，期望他上任後，將更多關注放在青年就業和住房問題，同時關心弱勢群體和殘障人士的權益，加強相關建設。

華僑文教中心主任陳永豐表示，儘管選舉競爭激烈，但過程與結果，氛圍平和，開票快速透明，大家都能接受。他指海外僑胞非常關心這次選舉，許多人特地趕回台灣投票。

紐約藍營支持者則表示結果令人失望，但綠營得票數已呈現下滑趨勢，有望在未來實現政權更替。

曼哈頓華埠僑務諮詢委員于金山表示，他個人對結果失望，但選舉過程體現台灣民主制度的成熟，且執政黨不再是國會的多數黨，達成制衡功能。他認為侯友宜具備風度、敢於擔責，而柯文哲則異軍突起、雖敗猶榮，為民眾黨的未來四年創造基礎。他表示，再度執政的民進黨得票較四年前大幅縮水，是一次深刻的教訓和提醒，並有可能在柯文哲吸納更多年輕群體和國民黨自我調整後，在未來被取代統治地位，不相信會有「長期綠色」情況出現，他同時希望能落實海外公民投票權力。

紐約中華公所主席曾偉康則表示，接受選舉結果並祝賀民進黨贏得選舉，未來會繼續支持公平選舉和三民主義及自由、平等、民主精神。

紐約台灣同鄉聯誼會會長黎潔瑋表示對選舉結果感到遺憾失望，但肯定國民黨做出的努力。她提到這次選舉政黨之間的差距縮小不少，希望民進黨未來執政時要以人民的利益為先，保護台海安全。她說，「國民黨要繼續進步，執政黨切勿偏離正道，全體國民共同努力。」

國民黨總統候選人侯友宜去年9月拜會紐約僑社。(記者劉梓祁／攝影)

南加州華人社團聯合會榮譽主席、美中和平友善促進會會長的鹿強表示，在海外的大陸僑團不是反對台灣人，只是反對台獨分子，搞台獨必須反對。他表示對選舉結果不太驚訝，但海峽兩岸至少在下個四年不會太平和安寧。他指賴清德是明顯台獨分子，未來可能導致兩岸擦槍走火。這也是在美國的中國大陸僑民不願意看到的。他希望兩岸和平，能放下爭議，按照九二共識，兩岸人民互相往來。

他指，世界已經很亂，如再增海峽兩岸爭端，世界無法承受。美國已參與多場戰爭，無暇他顧。台海發生戰爭，試問美國還有多少資源和能耐管轄到那麼大範圍？

來自香港的華人David劉表示，他看選舉看到凌晨四點，這個結果是意料之中，國民黨輸掉是自己沒出息；他認為台灣未來很不明朗，不知道中國在任何情況下會做什麼反應。中國自己頭疼的東西很多，台灣也不敢真的獨立，雖然戰爭機率很低，但很容易擦槍走火，台灣不能只靠一個台積電護國神山做籌碼。 紐約僑胞提前返台，在投票日親歷歷史，並積極參與選前的一系列助選造勢活動。(方秀蓉提供)