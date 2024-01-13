加廣：台灣選民選擇了北京眼中的「麻煩製造者」

2024總統大選，民進黨總統候選人賴清德（左）及副總統候選人蕭美琴（右）贏得選舉。（記者曾原信／攝影）

加拿大廣播公司（CBC）13日報導台灣總統大選結果，指「台灣選民拒絕北京警告，選出了被北京視為『麻煩製造者』的總統候選人」；民進黨 總統當選人賴清德 則在勝選演說中，謹慎誓言維持台海關係現狀。

CBC報導指出，儘管中國警告稱賴清德可能為台海關係帶來風險，台灣選民仍選擇賴清德作為下任總統；有鑑於台海緊張局勢升級將對地緣政治造成影響，中國對台灣大選結果的反應，備受各方關注。

政治分析家、線上刊物「台灣報告」（Taiwan Report）聯合創始人石東文（Courtney Donovan Smith）向CBC表示，「賴清德競選主張延續蔡英文政府外交和兩岸政策，因此他可能不會做出任何破壞台海現狀的事；兩岸現狀的任何改變，幾乎肯定是來自中國一方。」

卡內基中國中心（Carnegie China）非常駐學者莊嘉穎（Ian Chong）認為，「中國的壓力將持續存在，過去8年已看到這種情況；北京可能會對新政府施加更多壓力。」

CBC報導也提到，北京在台灣13日選舉前，根據賴清德過去有關台獨的一些言論，稱他為危險的分離主義者。但在賴當選後，中國國台辦回應語氣較溫和，並未提及賴清德名字，而是指選舉結果顯示民進黨「不能代表台灣主流民意」，強調北京解決台灣問題、實現國家統一問題的立場一貫，決心堅如磐石。

石東文表示，「儘管賴清德表示希望與中國國家主席習近平對話，並與他一起享用蝦仁飯和珍珠奶茶，但中方可能會拒絕。除非，賴清德政府正式接受92共識或包括中國的『一中原則』、『台灣是中國的一部分』等表述。」

至於台海軍備競賽以及北京對台軍事施壓，不太可能結束。莊嘉穎表示，「民進黨在總統大選中獲勝，代表的是延續性。華府和台北彼此熟悉，價值觀一致；台灣議題，是美國國會中少數獲得兩黨同聲支持的議題」。