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陸交換生赴台 大選前突喊卡 海基會證實

記者陳宥菘、許維寧／台北12日電
海基會證實，包括吉林、重慶、陝西、廣西等省市，都有學校表達要暫停、取消陸生赴台交換。圖為過去陸生團離台時，與台灣學生擁抱致意。（本報資料照片）
海基會證實，包括吉林、重慶、陝西、廣西等省市，都有學校表達要暫停、取消陸生赴台交換。圖為過去陸生團離台時，與台灣學生擁抱致意。（本報資料照片）

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君11日證實，包括吉林、重慶、陝西、廣西等省市，都有學校做出相關宣布，不過台灣的學校還沒接獲陸方的相關通知，後續是否還有變數，需要持續觀察。

蔡孟君指出，近期有部分學校突然表達要暫停、取消陸生赴台交換，不過，台灣方面仍有多所學校目前正進行下學期交換生入台程序作業，也還沒接獲陸方要暫停或取消的通知，後續是否還會有變數，需要持續觀察，海基會也會與學校保持密切聯繫。

蔡孟君重申，政府歡迎陸生來台就學、研修的立場從來沒有改變，許多陸生也都很期待來台就學，體驗台灣多元風貌，希望青年學子的交流與學習能夠順利進行，不受阻滯。

據了解，目前暫停陸生赴台交換的省市，以大陸內陸地區為主，包括湖南、湖北、四川、重慶、甘肅河南等省市的大學，但也有上海的陸生說，未被通知取消，但批函遲未發下來。

世新大學副校長李功勤指出，目前接獲山東兩所大學暫停交換生計畫，學校也詢問陸方學校考量，對方表示希望隨隊教師也能來台、就近照應學生。但台灣始終未開放陸方教育人員入境，問題無法解決，經商量後，陸方學校表示待秋季班再重啟交換計畫。

李功勤說，過去馬政府時期至疫情前，大陸學校教師多能透過自由行方式來台關心交換生，因此不用特別派隨隊教師，但近年來自由行等方式已受限，才希望安排隨隊教師照應。

銘傳大學主任秘書樊中原也表示，四川重慶大學、西南大學已表明暫緩交換生計畫，學校也多反映是因隨隊教師無法一同來台，目前表定下學期仍有40多名交換生，只是情況確實可能再變化。

但一名熟知海外交流的私立大學高層則認為，隨隊教師不能來已是疫情後恢復交換生交流的普遍狀況，「為何先前不說，現在才說？」陸方只是不想明講，實際上是不看好選舉結果。

一名知情人士則說，據學校了解，各省台辦、國台辦都傾向持續開放交流，但是省教育廳礙於家長壓力，萬一學生在外出事怎麼辦，因此強烈建議要派隨隊導師，但無法解決，只好要求學校暫停交換。

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