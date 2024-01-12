大陸解禁後 台灣首批石斑魚運抵福建

台灣總統大選進入最後倒數，中國大陸先前宣布恢復台灣石斑魚輸陸，首批石斑魚昨天運抵福建東山港，並已辦結通關手續，這批鮮活石斑魚重量共計23.9噸。

大陸在2022年6月13日暫停台灣石斑魚輸入，理由是多次從台灣石斑魚檢出禁藥，直到去年12月22日起恢復台灣石斑魚輸入。當時國台辦指出，一段時間以來，台灣石斑魚業者透過多種管道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全，期間國民黨 政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉及台灣兩岸農漁業交流發展投資 協會理事長黃一成積極指導業者改善，大陸海關總署決定恢復台灣石斑魚輸入。

據央視報導，昨日經廈門海關檢驗檢疫合格，23.96噸台灣鮮活石斑魚順利辦結通關手續，這是大陸海關總署去年12月22日恢復台灣石斑魚輸入大陸後，首批輸入大陸的台灣鮮活石斑魚，顯示兩岸相關貿易正式重啟。

報導指出，為讓活魚順利通關，廈門海關及時將海關總署通知要求告知轄區相關企業，聯合地方商務部 門召開企業座談，解讀海關監管政策，協調碼頭單位強化監管場地配套設施建設。

在了解兩岸供需意願後，廈門海關與口岸聯檢單位制定聯合登臨檢查計畫，依法依規實施檢驗檢疫、預防性消毒、貨物查驗等作業，並設立「綠色通道」，做到專人接單、即到即檢、船邊驗放、快速提離，切實提高活魚成活率。

目前人在福建的黃一成在接受當地媒體採訪時表示，台灣的石斑魚有80%輸往大陸，能夠有機緣再重回大陸市場，「台灣的業界是非常、非常感動的。」尤其是正當石斑魚年產季到來，能夠獲得大陸市場的認可，台灣所帶來的產品也能讓大陸消費者買得安心、吃得安心。