台去年農貿進出口雙降 銷陸減少26%最多

受到大環境不佳、中國大陸農漁產品禁令未完全解除等影響，去年一整年的農業貿易進出口產值雙雙衰退。學者認為，台灣農產品外銷需要積極轉型。（記者黃仲裕／攝影）

中國大陸農產品禁令持續衝擊台灣。根據最新出爐的2023年農業貿易統計，去年台灣農產品整體出口產值較前年衰退6.5%，其中外銷到中國大陸的產值減少最多，達26%；農貿最大出口國仍是美國，第二名日本 ，中國大陸和香港 分別是第三、四名。去年不只出口衰退，農貿進口產值更衰退8.6%，農貿進出口雙降。

對此，農業部 分析，主要是受到國際間戰爭頻頻，航運成本增加，以及日圓貶值消費緊縮的影響所致。

根據農業貿易統計，去年我農產品外銷產值48.96億美元，比前年52.37億美元，減少6.5%。前十大農產貿易出口國家（地區）當中，僅香港、馬來西亞出口產值增加，其餘國家全面衰退，尤其出口大陸產值剩下約5億美元，較前年又衰減超過四分之一。這已是大陸近年禁我農產品後，整體及對陸出口產值連兩年衰退。

此外，去年農貿最大出口國為美國，外銷產值約9億美元，其次是日本7.18億美元，至於中國大陸排名第三，約5億美元，香港4.96億美元，陸、港相加，比排名第一的美國還要高。

進口方面，去年進口值187.44億美元，比前年205.12億美元，減少8.6%，農產貿易逆差達138.54億美元。

而大陸自2021年對台下達鳳梨禁令後，農業部日前召開鳳梨產銷會議，拍板今年鳳梨外銷季延後一個月，3月起跑，除了外銷亞洲從每公斤獎勵四元降為兩元，其餘獎勵措施照舊。業界推估，今年通膨、日圓貶值影響持續，日本消費緊縮，外銷成本墊高，加上台灣鳳梨轉賣日本後，已從熱銷進入平緩期，都恐讓今年鳳梨外銷狀況更顯困難。

對於去年進出口雙降，農業部國際司副司長洪曉君分析，受到俄烏戰爭持續，以巴區域衝突影響，國際油價跟航運成本攀升，全球原物料價格持續上漲，造成海外消費者消費意願降低。主要出口衰退項目以漁產品為主，其中包括鮪魚與鰹魚，以及部分水果；主要減少出口到日本跟越南。農業部新年度對於水產、水果外銷都有新的規畫，仍會持續開拓新市場。