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台發國家級警報 陸外交部：目的大家都清楚

台灣新聞組／綜合11日電
9日15時03分，大陸在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，卻意外觸動台灣的國家級警報。（中新社）
9日15時03分，大陸在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，卻意外觸動台灣的國家級警報。（中新社）

中國大陸9日發射衛星觸動台灣國家級警報，也成為大陸外交部10日例行記者會的話題之一。大陸外交部發言人毛寧在回答相關問題時表示，這不是一個外交問題。她並說，「民進黨當局誤導民眾、製造恐慌的目的是什麼，我想大家都很清楚。」

根據大陸外交部官網發布的記者會文字紀錄，法新社記者在記者會上問到：「中國成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。台灣當局為此發布警報，引發了台公眾的擔憂。大陸事先是否知道發射衛星將觸發台方警報？這是否是在台選舉最後時機的刻意安排？」

對此，毛寧作出前述回應。多家外國媒體也都報導9日這起事件，並且都提到台灣國防部在警報中將「衛星」的英文錯誤翻譯為「飛彈」，一度引發恐慌。

華爾街日報表示，9日下午，一條標有「國家級警報」的資訊以中英文警告台灣2400萬民眾。「然而令人吃驚的是，上述警報的英文資訊標有『空襲警報』字樣，並警告有『飛彈飛越』。」

紐約時報則表示，「周二，台灣國防部對中國衛星發射中心發射的衛星飛越台灣島發出緊急警報，這個令人驚慌的手機短訊，打斷了台灣大選前最後幾天的競選活動，引發了有關玩弄政治花招的指控。」

韓國朝鮮日報形容，「9日下午3點18分，在台灣台北某酒店，台灣外交部長吳釗燮正在會面外媒記者，突然場內150多名記者的智能手機發出嗶嗶聲，是『警戒警報』。警報顯示：「中國於15：04發射衛星，已飛越（台灣）南部上空，請民眾注意安全。」

「然而英文警報將『衛星』譯為『導彈（missile）』，西方記者的驚恐表情還歷歷在目。對此，吳釗燮稱：『這是中國為影響台灣選舉而進行的武力示威。」

國防部 華爾街 紐約時報

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