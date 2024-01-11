我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

國家級警報讓執政團隊現形 是烏龍或介選都要概括承受

記者 蔡晉宇
國防部9日發布國家級警報，中文寫衛星，英文卻寫missile（飛彈），引發熱議。(記者林澔一／攝影)
國防部9日發布國家級警報，中文寫衛星，英文卻寫missile（飛彈），引發熱議。(記者林澔一／攝影)

中國大陸發射衛星疑似經過台灣上空，國防部發布國家級警報，錯把衛星寫成飛彈，事件進入第三天，諸如誰下令發布警報？為何先前發射衛星都沒發布警報？若真偏離預設路徑，為何還能如預期進入目的地軌道？民進黨政府仍無法解釋清楚，府院黨也難以攔阻這顆烏龍飛彈帶來的殺傷力。

前年8月，解放軍發動環台軍演，日方公布，4枚解放軍飛彈飛越台灣上空，台方則隻字未提，消息一出輿論譁然。面對各界批評，僅國防部提出「飛彈飛越大氣層，已不屬於領空」的詭辯，各界瞠目結舌。

在狀況外的還有行政院長陳建仁，在立法院第一時間也稱對岸發射了飛彈，事後雖改口，但身為全國最高行政首長失言，恐造成民心浮動的負面影響，陳建仁並未道歉，還反過頭來向在野黨立委嗆聲，此事件有中國介選可能性。從行政院長到國防部，把衛星說成飛彈，連如此錯誤都能發生，又怎麼能期待這樣的執政團隊，能發揮多大的保家衛國戰力？

眼見社會議論紛紛，所有矛頭指向民進黨政府透過國防部拿國安議題介選，國際媒體也注意到這起事件，蔡總統仍在高雄跑完行程，回到台北才召集國安團隊了解原委。

總統府一再喊話，一來是要民眾放心這起烏龍警報事件，二來是要降低疑似介選引發的衝擊，但不論是無心犯下低級錯誤的烏龍，還是別有政治動機的介選操作，民進黨政府都要概括承受。

國防部 民進黨 解放軍

上一則

助理費案開庭 公衛文爆：檢方說「上面」要起訴高虹安

下一則

新聞評論／聯合政府是阻擋民主崩壞的攔砂壩

延伸閱讀

把中國衛星當飛彈… 台灣選前 國家警報連響

把中國衛星當飛彈… 台灣選前 國家警報連響
國家警報響 侯友宜：「詐」彈介選 一詞之差恐引爆兩岸

國家警報響 侯友宜：「詐」彈介選 一詞之差恐引爆兩岸
高端曾發重訊：政府要求保密 衛福部：一面之詞

高端曾發重訊：政府要求保密 衛福部：一面之詞
行政部門護航高端國家隊 洞愈補愈大

行政部門護航高端國家隊 洞愈補愈大

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

2024-01-03 14:30
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光