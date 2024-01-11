國家級警報讓執政團隊現形 是烏龍或介選都要概括承受

國防部9日發布國家級警報，中文寫衛星，英文卻寫missile（飛彈），引發熱議。(記者林澔一／攝影)

中國大陸發射衛星疑似經過台灣上空，國防部 發布國家級警報，錯把衛星寫成飛彈，事件進入第三天，諸如誰下令發布警報？為何先前發射衛星都沒發布警報？若真偏離預設路徑，為何還能如預期進入目的地軌道？民進黨 政府仍無法解釋清楚，府院黨也難以攔阻這顆烏龍飛彈帶來的殺傷力。

前年8月，解放軍 發動環台軍演，日方公布，4枚解放軍飛彈飛越台灣上空，台方則隻字未提，消息一出輿論譁然。面對各界批評，僅國防部提出「飛彈飛越大氣層，已不屬於領空」的詭辯，各界瞠目結舌。

在狀況外的還有行政院長陳建仁，在立法院第一時間也稱對岸發射了飛彈，事後雖改口，但身為全國最高行政首長失言，恐造成民心浮動的負面影響，陳建仁並未道歉，還反過頭來向在野黨立委嗆聲，此事件有中國介選可能性。從行政院長到國防部，把衛星說成飛彈，連如此錯誤都能發生，又怎麼能期待這樣的執政團隊，能發揮多大的保家衛國戰力？

眼見社會議論紛紛，所有矛頭指向民進黨政府透過國防部拿國安議題介選，國際媒體也注意到這起事件，蔡總統仍在高雄跑完行程，回到台北才召集國安團隊了解原委。

總統府一再喊話，一來是要民眾放心這起烏龍警報事件，二來是要降低疑似介選引發的衝擊，但不論是無心犯下低級錯誤的烏龍，還是別有政治動機的介選操作，民進黨政府都要概括承受。