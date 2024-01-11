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黑白集／菜英文、菜知識鬧笑話 讓世界看見

黑白集
國防部發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」，國防部承認用語有所「誤失」。(記者陳柏亨／翻攝)
國防部發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」，國防部承認用語有所「誤失」。(記者陳柏亨／翻攝)

中國大陸和歐洲太空中心合作發射「愛因斯坦探針衛星」，目的在探索黑洞、中子星等天體的演化。台灣第一時間卻發布「國家級防空警報」，讓全台人民飽受驚嚇。離譜的是，警報訊息上中文寫的是「衛星」發射，英文卻寫成missile（飛彈），難道故意要讓外媒向世界發布錯誤訊息？

太空衛星是人類和平用途，發射使用的是「火箭」；蔡政府不僅大放「空襲警報」（air raid），還誤成飛彈。國防部連飛彈、衛星和火箭都分不清，連閣揆陳建仁也傻傻被誤導，讓蔡政府鬧了世界級笑話。飛越領空的「飛越」寫成flyover，也是錯的，fly和over要分開。國防部的「菜英文」及「菜知識」，比警報還嚇人。

更可議的是，政府表訂的23種災防警示，並不包括衛星發射在內。國防部去年共偵測到11次對岸衛星發射，都未發布警報，原因在此。如今選舉在即，政府卻小題大作亂發「空襲」警報，還故意把衛星說成「飛彈」。原因不難想像：是為了製造「中共介選」和「武嚇」的假象，讓民眾恐慌。

蔡總統常自誇，她執政「讓世界重新看見台灣」。賴清德也說，他執政將讓世界看見台灣價值，台灣一定是民主世界的MVP。這樣的宏願很好，但若連基本的誠實都無法保持，連基本的知識教養都不夠水準，結果只會鬧笑話。

國防部 太空 賴清德

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