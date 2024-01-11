國防部菜英文 蔡英文8小時拆彈 排除政治企圖

蔡英文總統（中）9日參訪高雄市安宜社區長照據點，致詞時現場手機響起國家級警報，一旁市長陳其邁也看了智慧型手表跳出的警報，蔡總統隨後安撫說「沒關係，總統在這邊，大家不要怕！」(取材自蔡英文臉書)

國防部 發布國家級防空警報上演「飛彈」烏龍事件，讓全民驚嚇兩次，還原整起事件，從前天下午3點左右發出警報，到晚上11時左右，社會瀰漫不安，對於中國大陸介選或是國防部介選，傳聞四起，蔡英文總統危機處理，了解事件來龍去脈，8小時緊急拆彈，最後定調排除對岸有政治企圖，讓爭議不致再擴大。

國安人士指出，蔡總統前天下午公務行程至高雄安宜社區長照據點視察時，國家警報突然大響，經由在一旁的高雄市長陳其邁以智慧型手表通知提醒，才得知此事。當下蔡總統向長者表示，「沒關係，總統在這邊。發生什麼事情總統都跟你在一起」。而行政院長陳建仁當時在立法院備詢，第一時間還說「接到簡訊中國發射飛彈」，但隨即更正為「是發射衛星的警報」。

國安人士表示，國防部為用字錯誤道歉後，外界其他疑慮仍不斷，包括為何過去對岸發射衛星從未發布警報？發射衛星並不在發布國家警報的表列中，為何仍發布？對岸這顆衛星原定路線並無通過台灣上空，究竟路線為何等。

國安人士說明，經過前年解放軍環台軍演，飛彈飛過台灣大氣層上空未發布警報事件後，國安、國防單位為避免輿論再次譁然，已作出檢討；前天下午國軍一接受到對岸由火箭搭載的衛星路徑將通過台灣上空訊息，疑似發生路線偏差，與原先預定路線不同，國防部即按相關作業流程啟動，在短時間內決策發布警報，在下午3.04分第一波發布。

國安人士說明，國家級防空警報英文誤植部分，確實是作業疏失，原因是在國防部的資料庫中，早就事先準備好制式化的空襲警報內容，決定要發布警報當下，未察這回是發射衛星非空襲警報，英文直接套用，才會導致此狀況。國防部也在下午4時左右道歉。

不過，距離總統大選投票時間相當接近，卻發生警報烏龍事件，為防相關政治效應，蔡總統前天結束行程返回台北後，即向國安、國防相關人士了解整起事件發生狀況，在釐清發布警報來龍去脈，並確認對岸無政治企圖後，約在前晚11時，指示總統府發言人向民眾再次說明對岸無政治企圖，籲請放心，昨天國安系統進一步對外說明釋疑，希望讓爭議畫下句點。

綠營普遍意見認為，雖然藍白陣營口徑一致，批評這是民進黨 自導自演的介選手段，欲操作亡國感來謀取選舉利益；不過，黨內人士認為，該事件民進黨並未得利，反而有掉票的疑慮，等於是在幫國民黨 助選。

國安人士表示，此事是國安事件，不該和選舉有所牽連，也要澄清這絕非執政黨刻意發布的警報，一切有規則可循。國防部英文有錯誤就澄清，該怎麼說明就怎麼說明；但揭露資訊向民眾示警的原意，是民主國家常態。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，看起來就是綠營想操作抗中保台牌，國防部揣摩上意想幫忙，卻造成反效果，根本豬隊友。

國民黨立委李德維指出，民進黨2004年有2顆子彈的選舉奧步，今年又來1顆飛彈選舉奧步。民進黨立法院黨團副書記長洪申翰在民進黨立法院黨團記者會上說，政府警示是安全提醒，並非基於政治考量。

張其祿認為，國民黨的指控不無道理，綠營誇大中國威脅，國防部發布寫著missile（飛彈）英文單字的警報簡訊，造成人民恐慌，形同政府介選。選戰倒數，各界都在警戒奧步，結果還真的出現了，究竟是民進黨政府授意，或是國防部行政部門揣摩上意，並不可考，但國防部違反行政中立，幫了民進黨政府倒忙。