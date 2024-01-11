藍委要防長下台 侯促24小時公布真相

國民黨總統候選人侯友宜（中）批國家機器介選，發布假訊息、販賣「芒果乾（亡國感）」。(本報資料照片)

國防部 前天因大陸發射衛星而發布國家級警報引發軒然大波。國民黨 總統候選人侯友宜昨批國家機器介選，發布假訊息、販賣「芒果乾（亡國感）」，讓人民驚惶戰爭一觸即發，用詐騙手段騙選票，既然民進黨 總統候選人賴清德稱「人民有知的權利」，就請盡快在24小時內公布真相。

台北市長蔣萬安也說，外界質疑「動機可議」，賴清德必須表態，立院應強力監督，該負責下台的人就下台。國民黨立法院黨團昨舉行記者會批評，這樣的國家級警報是去年至今最大假訊息，民進黨2004年兩顆子彈選舉奧步，今年用1顆飛彈作選舉奧步，這種「國家級介選」太過惡質、太過嚴重，國防部長邱國正應下台負責。

民眾黨團總召邱臣遠批評，政府該預警時不預警，不須預警卻發烏龍警報，造成人民恐慌，國防部怠慢、掉以輕心令人無法認同。民眾黨總統候選人柯文哲說，不用太多政治操作，蔡英文總統要大家不用害怕，但「講這一句話才讓我害怕」，如果飛彈真打來，大家曉得要往哪裡躲嗎？

民進黨團副書記長洪申翰表示，國防部前天已針對英文使用錯誤部分道歉，國民黨現卻拿來政治操作，完全沒有必要；陸方發射的衛星確實偏離原預判路徑，政府作出警示動作，並無政治考量，在野黨拿來政治操作才是別有用心。

侯友宜昨到高雄小港鳳儀宮參香時表示，他第一時間接到警訊也非常緊張，到底是飛彈還是衛星？近期對岸發射三次衛星都沒發警報，2022年中共發射飛彈時，國防部說不重要、沒威脅、無發布必要，這次不但發布，甚至出現英文錯誤，這是非常嚴肅的國安議題，怎會如此草率、錯誤連篇？大家擔心會不會馬上戰爭？將國家繼續交給民進黨，人民放心嗎？

國民黨副總統候選人趙少康說，外交部長說成越南上空、國防部講成飛彈、閣揆也講錯話，蔡英文說有她在放心，但這怎麼能放心？民主政治是責任政治，民進黨難道不必負責？

國民黨主席朱立倫也批，國防部發送警報是「綠營選舉的動員手段」，這不是英文差，是民進黨選情差才會衛星變飛彈。台中市長盧秀燕抨擊，民進黨警報亂放讓人民頭昏腦脹，處理國安議題不夠謹慎且能力不夠，應選出更穩健的國家領導人，就是侯友宜。

國民黨立委林為洲指出，民進黨政府解釋因衛星偏離軌道怕異物落下，但以該衛星高度，即使掉落也會在大氣層燒掉，這是事後圓謊。