彭博：台海若開戰 代價10兆美元 相當全球GDP的10%

彭博社報導，台海開戰將付出約10兆美元代價。圖為解放軍戰機從航母「山東艦」起飛。(美聯社)

彭博社報導，根據「彭博經濟研究」估計，台海開戰將付出約10兆美元代價，相當於全球GDP的10%，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情 和全球金融危機造成的影響。報導說，台海開戰代價太大，各方就算不滿現狀，都明白不該冒這種風險。

彭博指出，中國大陸經濟和軍事實力崛起、台灣日益強烈的國家認同感及北京和華盛頓間複雜關係，表明危機各樣條件都已滿足。由於兩岸關係也是這次總統選舉考量的重點，台灣13日選舉結果將成為引爆危機的一個關鍵時刻。

台灣生產全球大部分先進邏輯半導體，同時也是成熟製程晶片 主要生產基地。全球經濟約有5.6%的價值來自於直接使用晶片的電子業，接近6兆美元。台灣海峽也是全球交通繁忙的主要航道。

彭博經濟研究模擬中國侵台將美國捲入地區性衝突、實施封鎖斷絕台灣與世界其他地區貿易兩種情境；對主要經濟體及整個世界來說，最大打擊來自半導體短缺。

一旦開戰，彭博經濟學家估計台灣GDP將受到40%的衝擊，中國大陸和主要貿易夥伴關係中斷且無法獲取先進半導體，GDP將受到16.7%的打擊；美國雖遠離戰場，GDP將下降6.7%，全球整體GDP將下降10.2%，東亞經濟體中以南韓、日本受最大影響。

彭博也模擬中國大陸對台灣實施一年封鎖對全球經濟的影響，台灣第一年的GDP將下降12.2%，中國大陸將萎縮8.9%，美國下滑3.3%，全世界減少5%。

13日選舉結果雖不會立即引發危機，仍將界定兩岸關係走向。美國官員表示，中國可能計畫對選舉結果作出多管齊下的反應，包括軍事侵略、經濟制裁和網攻在內的灰色地帶戰術。彭博引述華府 和台北的官員報導，1月選舉到5月新總統就職期間將是中國大陸圍堵台灣下任總統的危險時期。