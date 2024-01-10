台去年對陸港出口衰退18.1% 創歷來最大跌幅

財政部昨天公布出進口貿易概況，去年12月出口值399.4億美元，創16個月以來新高。（本報資料照片）

財政部 昨天公布出進口貿易概況，去年12月出口值399.4億美元，創16個月以來新高，年增率11.8%，出口連續兩個月成長；但全年出口4324.8億美元，較前年衰退9.8%，其中對中國大陸及香港 出口衰退18.1%，創下1982年有統計以來最大降幅。

農業部不斷宣傳已轉移大陸市場到其他高端市場，但實際上外銷量極少，難以補足失去大陸市場的缺口。學者直言，沒有讓利、沒有綠燈區，最終仍要反求諸己，回歸正常貿易，美化數字並不能解決台灣農產品外銷的困境。

去年進口金額3519.2億美元，衰退17.8%；出進口相抵後，出超805.6億美元，創歷史新高紀錄。

去年全年進口減幅大於出口減幅，使得全年對外貿易呈現大額出超。由於去年進口衰退幅度創14年來最大，其中農工原料、資本設備進口衰退幅度均在2成上下，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，產業庫存過高，廠商首先要降庫存，資本設備進口全年表現不理想，對照投資 表現，去年狀況也不佳，但看好今年的資本設備進口狀況，會隨著庫存去化而慢慢好轉，投資也會回升。

財政部統計處長蔡美娜表示，去年第1、2季的出口衰退幅度為19.2%、17%，所幸科技產品新品鋪貨潮報到，第3季減幅急縮至5.1%，第4季則成長3.4%，顯示台灣出口已經走出低潮。

至於過去1年主要出口市場發生變化，對中國大陸及香港出口值1,522.5億美元，衰退18.1%，創史上最大衰退紀錄，但對美國出口762.4億美元、對歐洲出口422.9億美元均創新高，且是唯二年增率正成長的市場，年增率分別為1.6%及2.9%。

農業部屢提2021年農產品出口值56.7億美元，創歷史新高；並強調對陸出口的金額占比從2018年的23.2%，降到2022年的12.9%。不過中華經濟與金融協會副祕書長曾志超表示，2021年農產品外銷創新高，很大部分是對大陸出口成長10.1%、香港成長20.6%，至於出口大陸農產品衰退，則是因中國大陸對台灣農產品的禁令導致。