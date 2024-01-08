華爾街日報：台灣守護民主 總統大選影響深遠

台灣總統大選投開票將於2024年1月13日舉行。圖為去年1月台北市第3選區立委補選投票。（本報資料照片）

華爾街日報社評寫道，台灣選民團結一致支持民主，13日投票 的總統大選影響深遠。台海一旦爆發衝突，癥結不在台灣，而是北京無法容忍台灣選民能以投票解決政治分歧。

社評說，中華人民共和國數十年來致力併吞台灣，中國國家主席習近平日益積極聲索主權。俄羅斯侵略烏克蘭後，外界關切另一個專制大國可能企圖征服領土較小的民主鄰國，台海成為全球地緣戰略衝突熱點之一，台灣總統大選異常關鍵。

文章提到，民進黨總統候選人賴清德 誓言延續所屬政黨堅定捍衛台灣民主自治的傳統。賴清德現任副總統，總統蔡英文的政策是讓兩岸關係趨冷，同時深化台灣與美國等盟友的關係。

國民黨 總統候選人侯友宜承諾以偏和解的姿態面對北京。國民黨上次執政時兩岸經貿關係熱絡，不太有激怒北京的論述。但侯友宜堅稱，他與國民黨沒有奉行推動兩岸統一的政策，試圖把自己塑造為維護台灣民主主權、且能以加強兩岸經貿投資關係促進經濟發展的最佳人選。

代表第三勢力的民眾黨總統候選人柯文哲曾說，能以更技術官僚的手段實現更好的國內治理和兩岸關係。

文章表示，台灣各黨派在這些議題上存有分歧，但外界不該誇大差異。

社評說，這場選舉共同主題是台灣選民就算意見不一，仍渴望維護民主，他們在目睹香港遭遇後明白這有多麼關鍵。北京打壓香港自由證明「一國兩制」實際上代表民主的終結，中共永遠會把自身制度強加在別人身上。

文章寫道，如果賴清德勝選，北京可能會暴跳如雷，台灣選民拒絕配合中共意志時北京一向如此。評論家可能會把這種結果視為挑釁。中國近期已加強威脅行動，包括派出偵察氣球飛越台灣本島。

社評結尾說，冒犯中共不是賴清德的政策，台灣選民也無意以選他當總統加劇兩岸緊張關係。癥結在於，北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧，成為華人社會民主蓬勃發展的範例，「如果台海爆發衝突，這就會是原因，台灣選民前往投票所時對這點了然於胸」。