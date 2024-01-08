大選前夕兩岸情勢未明 陸生赴台多省市喊停

國民黨總統參選人侯友宜日前提出開放陸生來台就學就業。（本報資料照片）

兩岸疫情 解封重啟交流後，陸生赴台交換政策，於去年初低調恢復，不過，在台灣總統大選前夕、兩岸情勢未明之際，近日大陸許多省市，紛紛暫停陸生赴台交換政策。民進黨不分區立委候選人王義川昨到南投為「賴蕭配」拉票，痛批國民黨總統候選人侯友宜 將開放大量陸生留台工作、放寬取得身分證年限，未來恐左右台灣選舉。

本報系聯合報報導，王義川痛批，國民黨接受「九二共識」堅持「一個中國」，民眾黨喊「兩岸一家親」，只有民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴說「台灣不是中國的」，實際上，台灣、中國就互不隸屬、一邊一國，如果同國，為何台灣人去中國，還要拿台胞證，而不是看身分證。

王話鋒一轉，直指未來真的可能變同一國，因為侯友宜要開放大量陸生來台畢業後留下來工作，恐用低薪搶台灣人就業 機會，還要放寬取得身分證年限，連年10萬、甚至50萬陸人取得台灣身分，未來足以左右台灣選舉。

對此，侯競辦表示，侯友宜講的很清楚，大陸人士跟陸生來台就業要經過審查，有限額及評量，這不是他提出的，本來「陸生三法」就有規定，就是照規定來做。

旺報報導，去年初，兩岸疫情解封重啟交流後，陸生赴台交換政策低調恢復，約有300位陸生赴台；到了去年9月的新學期，則增加到約1700名陸生赴台交換，可待到今年1月中學期末。但在交換生政策恢復一年後，出現變數。目前暫停陸生赴台交換的省市，以內陸地區為主，包括湖南、湖北、四川、重慶、甘肅、河南等省市的大學，而在福建、廣東、上海、山東等沿海省市，目前基本維持不變；但也有上海的陸生說，未被通知取消，但批函仍遲遲沒發下來。

據報導，一名北京知情人士透露，目前大陸對赴台交換生政策存在部門意見分歧，台辦傾向開放，但教育部不想開，還提出技術性的新要求，導致許多省市暫停陸生赴台政策。

這學期赴台的陸生Sam說，交換生赴台前會被大陸相關部門集中找去「上課」，做國安教育，也被告誡台灣即將大選，「別去瞎起鬨」。不過這幾個月，他還是去看了候選人造勢場合，「藍綠白都去過，我就戴著口罩，不說話，站在外圍遠遠地看」，對於台灣政治人物上台即興演講、能言善道的功力，他印象深刻。