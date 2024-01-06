經濟學人：賴清德若當選 影響兩岸協商

民進黨總統候選人賴清德5日回到本命區台南市，受到麻豆鄉親熱烈地歡迎。（記者余承翰／摄影）

英國經濟學人4日報導，台灣13日大選不只選出新領袖，選舉結果可能會釐清「台灣問題」是否依然能夠以政治解決，抑或是否唯有武力能迫使台灣屈服於中共 統治。

該報導以「台灣選舉對中國是近在眼前危機」為題，提到中國大陸國家主席習近平去年12月31日演說時指稱，兩岸統一是歷史必然。然而，他應該傾向在不用將中共政權賭在全面侵台的情況下兌現此一承諾，這恐需冒著與美國開戰的風險。

文章指出，若民進黨總統候選人賴清德 勝選，將又一次使人懷疑兩岸以協商達成和平統一的可能性。

該報導寫道，中方抱持或假裝抱持不切實際期望，以為美國總統拜登及其政府將協助約束賴清德的總統職權，這令人擔心。某種程度上，這顯示中國輕蔑地堅信民進黨（實際上是台灣選民）是華府在美中超強爭霸戰中，用來壓制中國的倒楣棋子；這也反映出中國覺得美國也不信任他。

不過，中國應認清現實，華府政治已有所改變。若中國欺壓賴清德，美國必須挺他。

有多位中國學者認為，在11月美國總統大選前，中國幾乎沒動機為了台灣引發重大危機。

另外，國民黨 總統候選人侯友宜雖呼籲兩岸對話，但國民黨如今無法像十年前對習近平讓步。對中國而言，侯友宜勝選可能和民進黨繼續執政一樣令人沮喪，只是方式不同。

北京也將關注立院選舉，在野兩大黨很可能掌握立院多數，並左右新總統施政。就算賴清德當選，台灣的民主將使中共持續寄望不靠戰爭就能支配台灣。

此外，彭博資訊5日報導，華爾街投行高盛以權具熏領銜的經濟學者預測，若國民黨在台灣總統大選及國會選舉獲勝，在地緣政治風險緩和以及兩岸經貿往來增加的情境下，有助支撐新台幣走強。但鑒於美國對中國大陸實施嚴格的科技出口管制，新台幣升值空間有限。