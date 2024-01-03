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福建發出首張定居證 台籍師落戶

台灣新聞組／台北3日電
在福建任教的台師張立齊領到「台灣居民定居證」，成為福建對台新措施實施後首位定居的台灣民眾。陸委會提醒，若在陸定居且申請陸方居民身分證，即違反兩岸條例。(取材自微信)
在福建任教的台師張立齊領到「台灣居民定居證」，成為福建對台新措施實施後首位定居的台灣民眾。陸委會提醒，若在陸定居且申請陸方居民身分證，即違反兩岸條例。(取材自微信)

為推動兩岸融合，大陸當局積極營造台灣民眾在福建定居落戶的有利條件，日前福建推出十項新措施於今年元旦正式實施，在福建華僑大學任教的台師張立齊，1日從廈門市出入境管理官員手中領到首張「台灣居民定居證」，成為上述措施實施後，首位在福建「定居」的台灣民眾。不過，陸委會昨提醒，若是在大陸定居並申請陸方「居民身分證」，即違反兩岸條例之規定。

大陸國台辦主任宋濤昨透過涉台刊物「兩岸關係」發文，指出新的一年大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」、反對「台獨」，與台灣各界有識之士就兩岸關心的問題對話協商，共同推動兩岸關係和平發展、祖國和平統一進程。

中國大陸近年不斷對台灣民眾推出台胞證之外的新身分文件，除了「定居證」，2018年也推出「居住證」，並取消「台港澳人員就業證」。

大陸國家移民管理局昨發布，張立齊1日從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察手中接過「台灣居民定居證」，成為福建十項新措施實施後，首位在福建定居的台灣人。

陸委會昨指出，依據兩岸條例第九條規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，違反者將喪失台灣人民身分、被依法註銷在台戶籍及因戶籍所衍生之相關權利。

陸委會並指，國人如經中共有關部門批准在陸定居，而且在期限內向定居地戶口登記機關辦理戶口登記並申領陸方「居民身分證」，即違反兩岸條例之規定。

然而，根據大陸「台灣居民定居證明簽發服務指南」規定，「定居」應是過渡期，最後是要取得大陸居民身分證，但中間有一定程序，包括申請定居、領取定居證並上繳台灣身分證、台胞證、台灣護照等證件，並在期限內持定居證申領大陸居民身分證；若未在規定時限內辦理落戶手續，依自動放棄定居處理。

移民 就業 中共

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