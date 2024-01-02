張志軍：即將舉行的台灣選舉 是和平與戰爭的重要抉擇

前大陸國台辦主任、現任海峽兩岸關係協會會長張志軍。（中新社）

繼大陸國台辦主任宋濤後，新華社3日發布海協會長張志軍在陸方涉台刊物《兩岸關係》雜誌上的新年寄語。張志軍說，即將舉行的台灣地區兩項選舉，是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇，廣大台灣同胞要站在歷史正確的一邊，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出堅定正確的選擇。

據新華社報導，張志軍在《兩岸關係》雜誌2024年第1期上發表題為《守正創新 奮發作為》的新年寄語，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。

就2023年工作，張志軍說，海協會堅定維護「一個中國原則」和「九二共識」，舉辦汪辜會談30周年系列活動，穩妥處理各類涉台突發事件和急難救助事項，擴大與台灣各界的聯繫交流，廣泛參加各地涉台活動，積極邀請台灣團體來大陸參訪。

張志軍接著表示，大陸有信心、有能力書寫好「中國式現代化」的宏偉畫卷，也有底氣和韌性應對兩岸關係前進道路上的風險挑戰。不管國際風雲如何變幻，祖國大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的決心不會動搖，促進兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的初心不會改變，堅守一個中國原則、反對「台獨」分裂和外部干涉的底線不會改變。

展望2024年，張志軍說，即將舉行的「台灣地區兩項選舉」，是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇，廣大台灣同胞要站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出堅定正確的選擇。

他說，新的一年里，海協會將繼續深入貫徹「新時代黨（中共 ）解決台灣問題的總體方略」，立足國家（中國大陸）發展大局，踐行海協會宗旨，守正創新，奮發作為，與廣大台灣同胞同心協力，以文化促認同，以交流增情感，以融合匯力量，共同為推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一做出新的貢獻。