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蔡英文元旦談話：盼兩岸恢復交流 「民主對話」尋求和平共存之道

台灣新聞組／台北1日電
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（左）也率副總統賴清德（右）出席，並向廣場民眾揮手。（記者胡經周／攝影）
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，今年主題為「活力台灣 世代永續」，蔡英文總統（左）也率副總統賴清德（右）出席，並向廣場民眾揮手。（記者胡經周／攝影）

蔡英文總統今天發表2024新年談話時指出，這8年的關鍵字是世界，而「如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」。台灣跟以往更不一樣，不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界、改變世界。蔡總統也期盼兩岸間負起共同責任，期盼兩岸恢復健康有序的交流，也期盼以民主對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。

蔡英文說，一場百年大疫，不僅挑戰全世界人與人之間的互信，更考驗國與國的互助，而民主自由與威權主義的再衝突，不但牽動地緣政治板塊穩定，也衝擊國際供應鏈的版圖重整。

蔡英文說，這8年來世界變得不一樣，民主自由不只是價值信仰，而是地緣政治要捍衛的堡壘，更是國際供應鏈中必須搭載的核心。

蔡英文強調，這8年來，台灣也真的不一樣，跟以往更不一樣的是，台灣不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界改變，更參與改變世界，「如果問我這8年的關鍵字是什麼，我會說是世界；如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」。

蔡英文指出，「我們信守承諾維持現狀，也展現決心強化國防」，並全面啟動國防改革，這個改革是現在進行式，但台灣不挑釁、不屈服，以無比堅定的信用，贏得國際社會信任，也讓台灣自信堅定的面向世界，也能自信沉穩面對中國。

蔡英文說，如今Taiwan Can Help是國際肯定的行動，在國際社會需要幫助時，台灣的力量一直都在，而當對岸遭逢天災危難，台灣的關懷也一直都在，而在增加國際合作同時，也期盼兩岸之間負起共同責任，期盼兩岸盡速恢復健康有續交流，期盼以和平對等、民主對話，共同尋求兩岸間長遠、穩定的和平共存之道。

國民黨今上午在中央黨部前廣場舉行元旦升旗典禮，總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人出席。侯友宜致詞時表示，新的一年盼望中華民國是台海護國神山，台灣團結共好、中華民國永續繁榮。面對這場選戰，他一定會用最大力量贏得勝選。

侯友宜指出，去年人民選出的關鍵代表字是「缺」。民進黨缺乏執政能力，更缺乏反省能力，人民最憤怒的是，連一顆蛋、每天要吃的食品居然也缺，不但缺蛋又剩蛋、又變成壞蛋，這都是人民憤怒的聲音。

侯友宜說，「今天除了升國旗唱國歌，更重要的再隔10多天就要選出中華民國的總統，是在民主自由制度底下，按照中華民國憲法選出中華民國的總統，帶領國家往前走。」

民眾黨總統候選人柯文哲則選在台東跨年，今早在加路蘭遊憩區迎接2024年曙光。柯文哲表示，台灣要由清廉勤政，愛民愛鄉土的政府來領導，而非一個意識形態、大撒幣、整天喊口號，沒有長期計畫，或在自己同胞裡面製造分裂跟仇恨的政府。

總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，參加民眾開心地揮舞手中國旗。（記者胡經周／...
總統府升旗典禮清晨在總統府前廣場舉行，參加民眾開心地揮舞手中國旗。（記者胡經周／攝影）

蔡英文 中華民國 侯友宜

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