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侯：綠讓五月天捲入政治不應該 趙：查誰講的不能算了

台灣新聞組／台北30日電
台灣知名樂團「五月天」傳遭中國大陸施壓，要求在大選前發表親中言論。（圖：相信音樂提供）
台灣知名樂團「五月天」傳遭中國大陸施壓，要求在大選前發表親中言論。（圖：相信音樂提供）

路透引用不具名知情人士說法，指樂團五月天將遭大陸當局逼迫表態親中，民進黨總統候選人賴清德陣營隨即立即指控北京當局介選。國民黨總統候選人侯友宜29日指出，路透是引述民進黨內部官員消息報導，民進黨須拿出證據，造成五月天捲入，非常不應該。賴清德競辦發言人趙怡翔呼籲在野陣營應勇敢站出來共同譴責北京、強烈要求對岸別再介入台灣的民主，而不是配合國台辦，質疑消息來源。

民眾黨總統候選人柯文哲29日接受本報系聯合報專訪表示，「台灣選舉一定會有外力介選」，而藍綠兩黨都想靠中國贏，民進黨希望抗中保台激發反中情緒，而國民黨盼大陸運送台商返台投票。

侯友宜29日說，路透是引述民進黨內部官員消息來報導，至於證據從何而來，民進黨要拿出證據，民進黨不但沒有拿出證據，用影射方式操控選舉，甚至造成五月天捲入政治紛爭，這是非常不對也不應該。國民黨副總統候選人趙少康昨表示，到底是台灣哪些國安官員或是國安報告記載，甚至還跟外國記者講，要找出來到底是誰講的，選舉期間製造謠言很可惡。

趙少康昨天到新竹市跟黨籍立委鄭正鈐站路口拜票，接著赴金山寺參拜。行程後受訪，被媒體問到五月天傳出被施壓要在選前發表「親中」言論一事，是否會擔心重演2016年周子瑜事件，影響到國民黨的總統大選選情？趙少康說，離選舉只剩十幾天，什麼事都可能發生，特別是境外發生的事情，因為很難查證。 

趙少康說，還好國台辦很快立刻出來否認，「我覺得很好，是或不是，都有道理趕快講清楚」，但也不能就此算了，認為後續要趕快查清楚。

五月天31日晚將到台中舉辦六場巡迴演唱會，針對外媒指五月天遭逼迫表態親中，台中市長盧秀燕表示，目前此消息無法辨識真假，但無論如何政治不要干涉藝術，不管是中國大陸或者是民進黨政府，都不應企圖對演藝人員或表演團體進行干擾，呼籲大家「放過五月天」。

民進黨 國民黨 趙少康

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