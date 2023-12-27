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全面中止ECFA？國台辦：支持有關部門採取進一步措施

記者陳政錄／北京27日電
大陸日前宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，圖為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）示意圖。（本報資料照片）
大陸日前宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，圖為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）示意圖。（本報資料照片）

對於未來是否全面中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），大陸國台辦發言人陳斌華27日表示，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的，如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持「台獨」立場，拒不悔改，國台辦支持相關部門依據規定採取進一步措施。

日前，大陸國務院關稅稅則委員公告中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓，涉及12項原產自台灣的石化原料，但隔一天，大陸海關總署就宣布恢復台灣石斑魚輸入，在台灣2024總統大選前，中共對台兩手策略，和未來是否可能進一步全面中止ECFA受到關注。

在27日召開的例行記者會上，陳斌華回應說，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的， 與ECFA有關的任何問題都可以在「九二共識」基礎上，透過兩岸協商予以妥善解決。

他稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，是ECFA相關問題難以解決的根本原因。 同時，大陸國務院關稅稅則委員會在12月21日公告中也明確表示，希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

在此之下，陳斌華說，如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持「台獨」立場，拒不悔改，我們支持相關部門依據規定採取進一步措施。

對於外界關注大陸對台採取兩手策略，陳斌華說，民進黨上台前攻擊ECFA，上台後不僅拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，將台灣推向兵凶戰危險境，還對大陸變本加厲實行歧視性貿易限制政策 ，既要享有ECFA的紅利，又違反ECFA和WTO相關規定，導致大陸相關部門必須中止ECFA部分產品的關稅減讓。

他說，大陸相關部門決定中止ECFA部分產品關稅減讓，合理合法，有據有節，是正常的經濟行為。 在事實面前，民進黨當局顛倒黑白的說辭不攻自破，所謂大陸用「兩手政策介入台灣選舉」更是站不住腳。

就恢復台灣石斑魚輸入，陳斌華說，這是大陸秉持兩岸一家親理念，在綜合評估台灣地區農漁業者整改措施基礎上進行的。

是否影響台商投資信心？陳斌華舉今年1至9月，台商投資大陸的項目數年增23.9%，實際使用台資金額年增7.5%，兩岸貿易額近2000億美元為例，認為這說明兩岸經濟交流合作、融合發展的光明前景沒有變，台商投資大陸的決心沒有改變，大陸作為台商投資的最佳目的地的特點沒有改變。

對於下一波可能恢復開放的台灣農漁產品是什麼，陳斌華重申，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，大陸願意與台灣有關方面共同努力，在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

民進黨總統候選人認為，大陸公布對台貿易壁壘調查結果是片面認定，且在國民黨副主席夏立言訪陸後公布，是介選，陳斌華也回應說，賴清德把夏立言應多地台資企業協會邀請出席有關活動，與貿易壁壘調查結果牽強附會扯在一起，無非是要推諉責任、混淆視聽。

對於大陸是否全面中止ECFA，大陸國台辦發言人陳斌華說，如果民進黨當局一意孤行，...
對於大陸是否全面中止ECFA，大陸國台辦發言人陳斌華說，如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持「台獨」立場，拒不悔改，我們支持相關部門依據規定採取進一步措施。（記者陳政錄／攝影）

民進黨 關稅 投資

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