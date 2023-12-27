侯友宜：台獨是兩岸跨不過的萬重山 趙少康：任內不推統一談判

第二場總統候選人電視政見會26日登場，國民黨侯友宜稱賴清德的台獨主張，是兩岸和平跨不過去的萬重山。（記者曾吉松／攝影）

藍綠白總統候選人昨天在第二場電視政見發表會為兩岸政見交鋒。民進黨總統候選人賴清德 表示，過去國民黨 反共，現在不但不反共，而且親共，「對得起經國先生嗎？」國民黨總統候選人侯友宜則表示，賴清德台獨的思考要改一下，因為無法務實、理性看待兩岸關係；中華民國憲法是兩岸的護國神山，而賴清德說的台獨主張，卻是兩岸和平跨不過去的萬重山。

賴清德發言時點出國民黨為台灣帶來的「三大禍害」：第一，死抱一個中國的神主牌，造成國家認同分歧，影響國內團結；；第二，黑金體質不變；第三則是為謀取政權不擇手段。他說，國民黨要重啟服貿，準備開放大量的中生赴台，要將經濟再度鎖進中國，不理會台灣社會會遭受多大衝擊。

侯友宜表示，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）簽署時，產品要賣到大陸很順利，但民進黨執政這幾年，兩岸關係倒退，為了檢疫問題不去溝通協調，農漁民權利被犧牲，還要靠地方政府去協調，結果時任農業部長陳吉仲卻說是在「配合中國起舞、自貶國格」，這就是標準的「不會開船還嫌溪彎」，民進黨不能解決，就不要去抹紅別人。

此外，國民黨副總統候選人趙少康 昨晚出席在新竹市舉辦的「兩岸與外交政策系列座談會」與清華大學有約，和新竹青年直球對決，並強調，若當選任內不推統一談判。

學生提到，若國民黨的正副總統組合成功勝選，未來該如何延續台灣在國際上的地位？實質上該如何修補蔡英文政府執政與大陸破裂的關係？趙少康說，台灣應加強與世界及大陸的溝通，另外，兩岸現在關係實在太壞了，雙方只要能建立溝通管道，怎麼修都會比現在好。

至於如何修補兩岸關係？是否會在任內推動兩岸統一談判？趙少康指出，絕對不會推動兩岸統一談判，我們會創造一個更和平、更繁榮的環境，讓後輩來決定台灣走向。此外，他會推動兩岸重啟對話，只要建立溝通管道，自然就比現在好得多。

趙少康說，自己與侯友宜從來沒說過要統一，但有說過反對獨立，因為兩岸會發生戰爭，這是沒辦法的事情，其實，獨立與統一中間還有很多選擇，不是非一即二，他可以選擇和平，但和平與統一卻不是等號，因此，可以說服大陸相互競爭，雙方把經濟與文化都搞好一點，而台灣最好的防禦不是飛彈，而是民主。