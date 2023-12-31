招攬赴陸旅遊 最高檢列5犯罪態樣 藍委：將引寒蟬效應

為加強選舉查察，最高檢察署25日邀請中選會、調查局、警政署、廉政署等單位召開「淨化選風聯繫會報」會議，針對招攬赴陸旅遊，明列5大犯罪態樣。（中央社／最高檢察署提供）

檢調偵辦招攬赴陸旅遊、反滲透法等案屢引發質疑，最高檢察署前天召開「淨化選風聯繫會報」，針對總統大選案進行研析，會後作成具體指示，要求檢察官如動用聲押權查案時應註明為「矚目」案件，聲押失敗要即時抗告。

無論以反滲透法、總統副總統選舉罷免法甚至刑法偵辦選舉案爭議聲不斷，最高檢是統一法律意見機關，邀集內政部次長吳容輝、中選會副主委陳朝建、檢、警、調、廉與學者專家討論。

本報系聯合報報導，最高檢定調選舉案件態樣5種，另說明處罰上限。一：招攬里長、親友赴陸旅遊，且交通、食宿費用為不相當之對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，可能違反總統副總統選罷法，最重可判刑10年。

二：受滲透來源指示、委託或資助招攬里長、親友赴陸旅遊，且交通、食宿費用為不相當之對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，可能構成反滲透法、總統副總統選罷法，最重可處有期徒刑15年。

三：招攬者或受招待者受滲透來源指示、委託或資助公開演講或署名推薦候選人、為候選人站台或亮相造勢、召開記者會、利用網路或其他媒體為宣傳，可能構成反滲透法、總統副總統選罷法，最重處五年有期徒刑。

四：受滲透來源指示、委託或資助，再轉指示、委託或資助他人為第三點之宣傳、助選等行為，最重也可判刑五年。

五：受邀前往大陸旅遊、參訪，交通、食宿費用為不相當對價，並許以不行使其投票 權或為一定之行使者，可能違反刑法，最重處三年徒刑。

另受滲透來源指示、委託或資助製作「假民調 」，違反反滲透法、總統副總統選罷法，最重可處有期徒刑七年六月。

最高檢說，會議結論提供檢察官作為偵查依據；赴陸餐會何種行為構成「拜票」行為，村里長赴陸接受招待返台後辦理活動邀請候選人在場演講大家喊「凍蒜」後候選人即離去，是否構成「拜票」或「支持、造勢」，檢察官應依經驗認定。

最高檢表示，檢察官辦理選舉案件如聲請羈押處分時，可依司法院頒訂偵查中聲請羈押重大、矚目刑事被告案件注意要點行事，加強論述是「矚目案件」，如不服法院裁定，應主張抗告請法院即時處理。

據台北中國時報報導，國民黨 立委李德維痛批，檢察總長在選前十幾天如此下令，確實會引發更嚴重的寒蟬效應，呼籲包含邢泰釗在內，檢調單位都應該平常心面對類似案件，要一視同仁，否則會不會讓人也感覺是另一種表態？且若特別註記，是否也違反了偵查不公開的原則？邢泰釗身為最高司法人員，應該要有所檢討。

國民黨立委洪孟楷抨擊民進黨執政之下，檢調好像變成是看顏色辦事，呼籲選舉只剩山天，司法本應超然獨立，並要保持公正，檢調切勿偏頗，否則民眾會失去信任，期盼政黨輪替的決心也會更加堅定。