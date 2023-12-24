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招攬里長出遊涉大陸介選 基隆里長抗告成功改1.6萬交保

記者游明煌／基隆24日電
招攬里長出遊涉大陸介選，基隆收押里長抗告改台幣50萬元（約1.6萬美元）交保。（本報資料照片）
招攬里長出遊涉大陸介選，基隆收押里長抗告改台幣50萬元（約1.6萬美元）交保。（本報資料照片）

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，14日遭收押的信義區孝岡里長吳石金不服提出抗告，高等法院撤銷發回更裁，基隆地方法院23日晚間再召開羈押庭，吳石金改50萬元(台幣，下同，約1.6萬美元)交保，但限制出境。吳石金晚間辦妥交保，已離開地方法院。

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，查出基隆市信義區孝岡里長吳石金受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬其他15位里長及親友共組33人旅遊團，6天5夜山東旅遊團「免費」遊。檢方14日向法院聲請羈押吳石金，下午法院裁定吳男獲准羈押。

基隆地檢署指出，該6天5夜山東旅遊團，團員只要付5500元，到大陸後再退還人民幣1000元，形同「免費」。陸續傳喚29人到案，14日依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，向法院聲請羈押吳石金里長獲准，協辦郭男則10萬元交保。

檢調說，該團團員赴陸後即受落地招待，旅遊過程中有大陸台辦人員陪同，大陸當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待，飯席間煙台市台辦主任、副主任、科長及山東省青島市台灣事務辦公室副主任等人均到場。

團員供出，他們有向團員發表「 國民黨是自己兄弟、是我們自己的」、「兄弟如手足」、「要支持自己人」、「不要支持民進黨和主張祖國分裂的政黨」等涉及選舉之相關內容，誘使團員於明年選舉支持特定政黨或不投特定政黨，席間並嚴禁拍照或錄影，以規避查緝。

罷免 國民黨 民進黨

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