新聞評論／不顧蕭條失業 蔡政府寧魚死網破 收抗中紅利

中國大陸宣布對台灣部分石化產品的ECFA關稅優惠中止，經濟部長王美花22日表示，對台灣產業衝擊有限，但是應該注意大陸擴張石化產業是否有傾銷到全世界的趨勢。(記者潘俊宏／攝影)

中國大陸商務部上周宣布台灣對大陸的貿易限制構成貿易壁壘，蔡政府對此毫無回應，大陸國務院關稅 委員會本周進一步公告，因台灣違反ECFA規定，明年1月起將中止部分對台關稅減讓。台方受影響範圍，包括石化業的12個稅目輸陸產品，將從零關稅增為2%到10%稅率，總額約占對陸出口金額的1.3％。至此，「廢ECFA」之說已不再只是臆測或傳說，而是已亮劍揮刀。

對於大陸這些舉動，蔡政府的反應仍一如既往，漠然以對。國發會聲稱，12項石化產品關稅優惠被取消，對台灣整體經濟「衝擊有限」。言下之意，陸方若下手再重些也不怕。陸委會則更顢頇，繼續警告北京當局停止這些基於「政治動機」的操作，以免影響兩岸經貿關係。蔡政府這些一成不變的台詞，人們早就聽膩了。更可議的是，官員不在乎台灣產業受到衝擊也就罷了，他們表現出來的態度似乎在鼓勵對岸再「加碼」；原因是，這樣反而有助綠營選情。

沒錯，當兩岸關係走到這種地步，雙方政府都恫嚇盡出，最後的善意也幾近蕩然。在大陸而言，似乎已不再在乎台灣人民的感受，也不管此舉將對大選造成什麼影響，只想給民進黨 政府一點顏色看看。對蔡政府而言，在踏出「抗中」的第一步後，以後每一步都必須更加倔強，不能有任何柔軟的空間。尤其當選舉在即，即使要犧牲某些產業，要犧牲許多人的工作機會，也在所不惜。它仗恃的是，反正多數民眾看不到別人哭泣；何況，未來的眼淚，哪比得上眼前的權力。

在蔡政府這種心態下，人們不難想像，大陸接下來還會有一波波「砍ECFA」的動作。也許一開始幅度不會太大，但像「切香腸」那樣一片片切下去，台灣的經濟命脈難保不受到重創。尤其為數眾多的傳統中小企業，承受不起2%、5%的關稅負荷，即可能宣告不支，其員工也將無枝可棲而失去工作。這一切，都將因蔡政府只想享受對岸「讓利」、卻拒絕與對方協商，而殃及眾多企業和勞工。

大陸長期以來是台灣最大進出口市場，去年分別占台灣出口與進口比重的3成8與2成。去年台灣的貿易順差為514億美元，但若扣除對大陸的1565億美元順差，台灣立即將出現1000多億美元的貿易逆差。如此明顯的利弊，蔡政府還把大陸市場當成「韭菜」般任意割取，毫無珍惜之意。這也印證民進黨從來無法踏實扎根經濟，只想迅速榨取自己的反中政治利益。

儘管蔡政府聲稱，受ECFA中止影響的出口金額，僅占台出口總額的5％；但如果兩岸經貿戰火延燒，其波及幅度絕對不止5％。試問，與最大貿易夥伴鬥到「魚死網破」，要多冷酷的政府才做得出來？這又是台灣產業或從業人員可以承受的嗎？7年多來，台灣無法加入RCEP，無法加入CPTPP，現在就連兩岸ECFA都不保，台商一起步就輸在關稅的門檻上，蔡政府對得起企業和投資人嗎？

對大型企業而言，因資源豐厚，到他國設廠生產不是問題；但中下游中小企業無法跟進，很可能就此關門。比製造業更弱勢的農產部門，若成為貿易報復目標，受創必然更重。一旦放任企業倒下，許多家庭的生計立刻就有問題。蔡政府以為半導體業就能撐起台灣經濟，殊不知，產業過度集中，會使台灣陷入荷蘭病的風險。

蔡政府因權力的傲慢與選情的算計，對兩岸經貿斷鏈危機置之不理，其實是把惡果留給人民共同承受，它自己則獨吞抗中紅利。除了冷酷，還能如何形容這個政府？