陸解禁台石斑魚首批7家 漁業署：將了解有何特殊性

中國大陸海關總署決定恢復台灣石斑魚輸入。圖為高雄永安龍膽石斑收成。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸自去年6月13日起，以檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。歷經一年半，陸方昨天宣布，決定自昨天起恢復台灣石斑魚輸入，但須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業，首批為7家，根據大陸海關總署公告，6家來自屏東、1家來自高雄。

不過，就在恢復台灣石斑魚輸入前一天，大陸國務院關稅 稅則委員會21日公告，中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓，涉及12項石化領域的產品，對台灣石化業者帶來直接影響。

大陸海關總署昨天由動植物檢疫司發布，經全面評估台方整改措施，決定自昨天起恢復台灣石斑魚輸陸，但須來自七家獲得註冊登記的養殖場，恢復受理台灣石斑魚報關，並依法依規實施檢驗檢疫。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮同日表示，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。

朱鳳蓮說，國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者進行整改，帶領台灣業者到大陸參訪，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供了部分台灣業者的整改情況。朱鳳蓮重申，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。

農業部 表示，陸方既肯定台灣已做好石斑魚生產管理措施，應一視同仁勿做政治考量，勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。

首批獲准輸入大陸石斑魚養殖場，屏東林邊、枋寮、佳冬各兩家，另一家在高雄永安。農業部漁業署副署長陳建佑表示，會去了解這七家業者有何特殊性再對外說明。

目前人還在北京的黃一成，是這次石斑魚能重新解禁的關鍵人物。本身也從事石斑魚養殖的他，為了重新打開大陸市場，過去一年半時間，從魚池管理到生產履歷、藥物殘留等進行改革，提出完整整改計畫，最後終獲大陸認同。

對於漁業署表示要了解業者「特殊性」，他表示，他自掏腰包做對的事，「不怕指指點點」。

當初石斑魚遭禁，黃一成說，裡面有政治問題，但他也告訴漁民，就是要做到「連政治也沒有理由可以干預」，而協會除了協助推廣，更重要的是也替業者把關，在出口前做好檢疫等，確保銷陸品質。

至於為何只有七家，蘇清泉表示，是因當時僅有十幾家業者較有意願進行整改，從大陸國台辦、海關總署等單位都要看檢驗報告，「這是用心及想做的漁民付出的努力成果」，將來還有第二批第三批，也有養殖業者看到陸方公布訊息也想要加入整改，日後也會協助輔導。黃一成也說，後續還會陸續增加。