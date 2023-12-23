大陸炒房後改炒中藥材 台灣當歸狂漲3倍

冬令進補的常見藥材「當歸」，近期價格飆漲，從年初的每台斤350元（台幣，下同，約合11.3美元），到年底已漲至每台斤千元以上。專家指出，台灣中藥材過於仰賴中國大陸，大陸近期從炒房變成炒藥材，台灣價格連帶受到影響；避免藥材價格與貨源長期被大陸牽制，衛福部中藥司研議以「國藥 國種」方式解決難題。

藥師公會全聯會中藥發展委員會主委黃世勳表示，台灣中藥材幾乎都是自大陸進口，導致藥材價格浮動，除了節令讓藥材需求增加，價格跟著調高，有時也會受限大陸貨源不足，讓台灣中藥材陷入隨時斷貨的風險。

近一周氣溫驟降加上冬令進補需求，當歸價格水漲船高，年初當歸價格約每台斤350元，最近喊到每台斤1000元左右，其餘中藥材今年的漲幅，從三倍一路到20倍都有。

黃世勳表示，中藥材價格浮動，貨源難掌控，全因過度仰賴大陸，若要改變現況得調整來源國，或由台灣自行製造，如茯苓，原本從福建進口，現在多改自南非進口、甘草原多從新疆進口，現在改巴基斯坦進口。不過台灣要使用自己製造的藥材，還卡在「藥典」規範。

黃世勳表示，台灣使用的中藥材必須符合「藥典」要求，像是當歸，藥典僅列入大陸西北產地的中華當歸，台灣因氣候無法種植該品種，雖種有日本 品種「大和當歸」，和中華當歸藥效相當，但因未列入藥典，使其不能當原料使用，中醫診所也無法開立此藥方。

黃世勳說，台灣應重新盤點中藥材於全球的進口來源，同時研究本土藥用植物作為藥材替代品項的可能性，如黃蓮可用台灣有種植的「日本金粉蕨地下根莖」取代，並強化台灣中藥材種植技術。

衛福部中醫藥司長黃怡超說，以大和當歸作為中華當歸替代品已討論多年，大和當歸在補血等方面的療效，是否與中華當歸相當，有待商榷，將交由專家小組討論後決議。近年大陸積極打房，投資 客將資金轉至中藥材炒作，其中，兩岸當歸的用量均大，也讓價格持續高漲。衛福部也期待未來能夠「國藥國種」。