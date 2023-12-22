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陸中止部分ECFA關稅減讓 台石化業將多繳163億稅金

台灣新聞組／台北22日電
大陸宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，林園石化工業區（見圖)及仁大工業區石化業均很緊張。（本報資料照片）
大陸宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，林園石化工業區（見圖)及仁大工業區石化業均很緊張。（本報資料照片）

大陸國務院公告中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓，包含丙烯、對二甲苯等12項產品，石化公會表示，這次幾乎台灣所有石化業都受到衝擊，未來若進一步擴及石化88項適用產品，以去年出口數字及平均稅率7.38％計算，要多繳新台幣163億元（約5.26億美元）稅金。工總直言，陸方作法勢必衝擊台灣就業。依石化公會資料顯示，相關產業員工數高達43萬人。大陸也強調如果不改善不排除有下一波，對台灣紡織、機械等產業形成不確定性。

本報系聯合報報導，台灣石化重鎮、高雄石化業者苦嘆，景氣已不好，ECFA問題又來亂，「這下子差不多要喝西北風了」。一名業者表示，ECFA去年就到期，但政府遲不與對岸談判協商，如今陸方宣布中止，竟直搗台灣石化產業，石化業是工業之母，所有民生需用品包括衣褲鞋襪甚至電子產品塑料，全是石化產品，上下游產業鏈具連動性，恐呈骨牌效應。

石化業者指出，ECFA包含的產品、產業範圍相當廣，相信這只是第一波動作，不排除後續還會有第二波、第三波行動出現。石化公會及工總建議，政府一方面協助加速廠商全球布局；另方面與陸建立協商溝通管道。

台北中國時報報導，石化公會理事長曹明指出，「上次只針對丙烯下游如PC等少量產品低價傾銷，要求繳交保證金。」這次直接取消丙烯等12項石化產品優惠關稅，幾乎石化產業全面都受到波及。

台化董事長洪福源表示，目前已有一些對策處理因應，也會想辦法進一步再減輕影響程度。台塑化董事長陳寶郎指出，丙烯主要供應台灣業者，以前每月會有一、兩船送到寧波，不過現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠，並已試車，產量會慢慢出來，影響不大。

不過，業者透露，目前日、韓是台灣最大競爭者，但兩國都是「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）會員，若無ECFA減緩衝擊，台商即使想分散風險外銷去東南亞等其國家，平均率稅高達6.5%。

關稅 國務院 東南亞

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新聞眼／陸終止部分ECFA關稅減讓 台除了抗中毫無解方

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