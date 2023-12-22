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侯友宜主張兩岸對話先談人權 1年內重啟ECFA平台

記者侯俐安、蔡晉宇／台北22日電
國民黨總統候選人侯友宜（中）21日晚出席女力大團結活動，與在場者一起比3號，高喊凍蒜。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜（中）21日晚出席女力大團結活動，與在場者一起比3號，高喊凍蒜。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜昨宣布兩岸政見，主張兩岸對話「先談人權」，特別是保障台灣人在大陸的人身自由，並宣示當選一年內完成「兩岸協議監督條例」立法，重啟海基、海協兩會對話協商等主張。侯競辦也發布「反抹紅」影片，侯說，民進黨不能因為他主張兩岸和平交流就抹紅，這不只是誣衊他，更侮辱台灣人民智慧。

侯友宜昨回防新北市，到新莊、鶯歌、汐止掃街拜票，許多居民與商家頂著寒流低溫，爭相和侯擊掌握手。侯在市場拜票時，也有民眾送上菜頭等當選幸運物。

侯友宜提出兩岸政見，主張未來兩岸對話將以「人權」為優先主軸，提出「兩個目標、三個監督管道、四個戰略縱深主軸」。兩個目標為「捍衛國家安全」及「保障台灣人民人權」，要保障台灣人民在大陸的人權，他將運用兩岸兩會聯繫機制，杜絕台灣民眾被無理盤問、留置與騷擾；加強落實台灣民眾人身自由受限案件24小時通報，並將「行政拘留案件」納入兩岸司法互助協議。

三個監督管道，包括設立「國會監督、司法監督、青年監督」機制，國會在一年內完成兩岸協議監督條例立法；司法要建立必要的社會安全網，強化檢調審人力與資源，並確保司法獨立、公正的運作，確保司法監督各級政府，包括總統自身；在總統府設置「青年兩岸事務委員會」，由十八歲至四十歲青年組成，確保青年意見落實在兩岸政策上。

國防、對話、執法、經濟四大戰略縱深主軸，包含就職總統十個月內公布中華民國國家安全戰略，將「三Ｄ戰略」進一步具體化；一年內重啟兩會對話協商，全面恢復民間交流；爭取加入重大區域貿易協定，就職一年內重啟兩岸經濟合作架構協議（ECFA）平台解決貿易爭端的機制，逐步推動下一步兩岸貿易談判等。

針對民進黨近來頻打抹紅牌，侯友宜表示，民進黨不交流、不對話，就說其他人是中共同路人，「賴清德去過上海，也是中共同路人嗎？」民進黨發言人張志豪回應，在親中表現上，國民黨之心路人皆知，不需要外界抹紅。

侯友宜 民進黨 兩會

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