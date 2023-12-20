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中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

中對ECFA出手 國台辦：可在「九二共識」基礎協商解決

記者陳政錄／北京21日電
中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸雙方可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。（記者陳政錄／攝影）
中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸雙方可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。（記者陳政錄／攝影）

在對台貿易壁壘調查結果出爐後，中國國務院關稅稅則委員會21日公告，決定中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓，涉及12個稅目進口產品，中國國台辦發言人朱鳳蓮同日表示，我們希望兩岸關係重回和平發展正確軌道，兩岸雙方可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

朱鳳蓮說，長期以來，民進黨當局單方面對大量中國產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的條款，損害了中國相關產業和企業利益。我們支持相關主管部門採取中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。

朱鳳蓮表示，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了ECFA。多年來，中國始終切實履行承諾，推動和保障了ECFA的生效和實施，給兩岸特別是台灣相關企業和民眾帶來實實在在的利益。

她抨擊，但民進黨在上台前攻擊ECFA，上台後不僅不採取切實舉措解除對中國歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，嚴重阻礙ECFA實施，導致中國有關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓。

朱鳳蓮說，此類問題本可通過兩岸協商予以妥善解決，但民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，讓相關問題難以得到妥善解決，兩岸同胞深受其害。

她表示，我們希望兩岸關係重回和平發展正確軌道，兩岸雙方可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。

中國國務院關稅稅則委員會21日公布關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告，宣布自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。公告並指，「希望台灣地區採取有效措施，取消對中國的貿易限制」。

關稅 民進黨 國務院

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