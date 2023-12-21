扯鈴教練魯紀賢 涉共諜案認罪 稱上線每次都不同

扯鈴教練魯紀賢社在台發展組織遭起訴。(本報資料照片)

扯鈴教練魯紀賢被大陸國台辦吸收為共諜，涉犯國安法發展組織等罪，檢方起訴10名退、現役士官兵、民間人士；台北地方法院昨天提解魯出庭行準備程序，魯全盤認罪，供稱他的上線每次不同，傳遞資料則都是單線作業。

魯上月被起訴，原獲裁定以台幣50萬元交保，但他因詐領帶團出訪表演的千萬元補助款判刑5年確定，再入牢執行。魯除犯國安法外，檢調懷疑他涉洩密罪，續分案追查。

魯紀賢昨天出庭，律師說，魯對國安法犯罪事實不爭執，偵查中供出共犯，符合減刑要件，建請法院從寬從輕審認。

魯紀賢說，交給大陸的海巡署資料，是向海巡士兵馮世維取得，陸軍台東地區指揮部的文件是向男子楊文賢取得，給付共犯報酬，與國安法有關的來源都是大陸，對方都給現金，且每次給錢的人不一樣。

至於檢方指控魯收受資金台幣570萬元在台北市士林區承租「安全屋」做為發展組織基地，魯說「安全屋」與國安法無關，只是討論採購、出國、做菜等瑣事的地方。

魯說，他與上線都單線作業，不會集體開會，郭伯廷（扯鈴教練，藝人郭書瑤弟弟）沒有帶他去軍營拿資料，趙亦偉（扯鈴教練）是帶他去送食物飲料；魯說收到軍事、海巡的文件，如是紙本，會以手機拍攝或掃描後上傳給大陸人士。

檢方依國安法、銀行法偵辦，聲押七人獲准，分別是魯紀賢、電展室退役士兵常德隆、金防部退役士兵林姿穎、空軍第一聯隊退役士兵林明慧、關指部士官李得勝、海巡士兵馮世維，及扯鈴教練趙亦偉，上月案件起訴法院裁定都交保。