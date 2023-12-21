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美中貿易戰燒到鴻海集團 兩子公司被列觀察、管制名單

記者林宸誼、吳凱中／台北21日電
美國商務部19日公布最新「未經核實清單」，有13家中國企業上榜，其中包括兩家鴻海集團旗下生產網通、伺服器的子公司，這也是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入清單。(本報資料照片)
美國商務部19日公布最新「未經核實清單」，有13家中國企業上榜，其中包括兩家鴻海集團旗下生產網通、伺服器的子公司，這也是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入清單。(本報資料照片)

美中貿易紛爭延燒，鴻海集團也無法倖免。美國商務部工業和安全局（BIS）19日公告，將13家中國大陸企業列入「未經核實清單」（Unverified List），其中鴻海集團旗下生產網通、伺服器等當紅產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業兩家子公司也上榜，這是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入清單，也是鴻海集團首度捲入美國貿易觀察／管制名單當中。

路透報導，「未經核實清單」是美國用來阻止敏感商品和技術落入不當對象的工具之一。業界認為，美方最新名單意味網通、伺服器等產品進入美方「雷達區」。對於兩家子公司遭美方列入名單，鴻海集團昨日沒有回應。

這次被列入清單的包括江蘇的至純科技、北京盛博協通科技、廣州信威交通、廈門貝萊勝電子、天津富聯精密電子與南寧富桂精密工業、深圳金格琅科技、西安億爾達嘉益建材檢驗等。其中天津富聯精密電子和南寧富桂精密工業，是富士康旗下子公司，也是工業富聯旗下企業，受消息影響，工業富聯昨天股價重挫4.09%，鴻海卻逆勢上揚，上漲兩元、收在104.5元。

根據公開資料顯示，天津富聯精密電子主要從事伺服器、記憶體、機櫃等雲端運算產品的研發與製造；至於南寧富桂精密工業主要業務包括開發、生產新型電子元器件、寬頻接入網通信系統設備。

經濟部官員表示，「未經核實清單」與「實體清單」（Entity List）不同，後者是禁止出口清單，前者是指美國出口商要出口產品至名單上公司時，須事先進行更多盡職調查，因為美國的主管機關也會進行更多的查核工作。

一旦被美方列入「未經核實清單」，台灣官員說，並不會影響美國廠商對清單上公司的出口，但須多一道查核手續與成本。美國也會持續修正「未經核實清單」，只要遵守美方規定就有機會從名單上除名，也呼籲台廠要多加注意執行細節的變化，並且作好法遵。

根據拜登政府政策，如果外國政府阻止美國官員對「未經核實清單」的企業實地查驗，華府將在60天後將其列入「實體清單」；若成功完成查驗，會將公司從清單除名。

鴻海 拜登 雲端

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