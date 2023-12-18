侯友宜：賴清德談兩岸經貿就打模糊仗

侯康台中市競總17日成立，國民黨總統候選人侯友宜（右三）、台中市長盧秀燕（左二）等人寒風中穿上短褲登台，象徵為了中華民國「勇腳蹽落去」。（記者陳正興／攝影）

中國大陸認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，違反「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）。國民黨 總統候選人侯友宜 昨在台中競選總部成立大會上表示，民進黨 總統候選人賴清德談到兩岸經貿就打模糊仗，「雞蛋不能放在同個籃子，但台灣旁邊有個『大籃子』也要放雞蛋」。

國民黨副總統候選人趙少康也表示，台灣限制大陸2509項產品進口，這是不公平貿易，就算要保護台灣農業、中小企業，也應坐下來談；民進黨八年和大陸老死不相往來，禁止品項還增加，「民進黨不會、不敢、不願去談，讓國民黨去談」。

趙少康表示，兩岸最早的談判就是國民黨總統候選人侯友宜去談的；1994年大陸觀光船「海瑞號」在浙江千島湖發生命案，就是侯友宜去大陸談的，不像現在民進黨只會說要循WTO機制處理，「老是想藉機把台灣問題國際化」。他說，台灣部分產業需要保護，限制不讓大陸產品進口是可以談的，但怎麼會賺人家錢，還要口頭上講對方不合理？

侯友宜說，1994年3月底，台灣旅客在千島湖遭燒船劫財，總共燒死32人，震驚全世界。當時，海基會聘侯友宜等人以「顧問」身分到大陸浙江「辦案」，他以一張台灣旅客拍的照片直指只見船體冒煙卻不見火，質問海協會官員「說謊」，強硬態度讓同行的人員捏把冷汗，「現在卻被貼標籤『賣台』，這有意思嗎？」

「貿易沒有選邊站的問題，一定要布局全球。」侯友宜說，民進黨做不到的參加CPTPP、RCEP、印太經濟架構，他都會全力來推動加入，讓台灣可以在區域經貿上有個立足點，「民進黨做不到的我來做。」當選後一定發展區域經濟。

侯友宜競辦發言人王敏旭指出，馬英九前總統任內簽訂ECFA，紐西蘭與新加坡都願意和台灣簽訂FTA；蔡英文政府任內除了史瓦帝尼及薩爾瓦多外，其他FTA成績掛零。現有政府內部文件指出，開放萊豬、福食後，台灣仍無法加入印太經濟框架（IPEF）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），民眾吞了萊豬、福食只換得民進黨政治大內宣。

王敏旭表示，「親美」跟「友中」不用選邊站，美國與中國大陸對台灣都很重要，侯友宜上任後會致力與美國簽署貿易協議，更會致力與中國大陸保持和平穩定的經貿關係；侯友宜執政，台海和平穩定，台灣會有更多機會跟其他國家進行貿易協商。