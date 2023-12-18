新聞評論／戰貓外交成果 看美臉色行事

民進黨副總統候選人蕭美琴。（本報資料照片）

2024總統大選，上月藍白分合未定，民進黨總統參選人賴清德 率先宣布副手是時任駐美代表蕭美琴。賴清德稱讚蕭美琴是「現今台灣外交工作中的佼佼者」；蕭美琴也很快填補了賴清德的致命缺口，對內吸引年輕選票、對外緩和美國「疑賴論」，發揮了重要的互補功能。

雖然蕭美琴對國籍問題說辭反覆，至今講不清楚，但支持者並未動搖；連日來她密集接受國內外媒體專訪，鋒頭甚至蓋過賴清德。賴清德自稱延續蔡總統路線，而蕭美琴正是蔡英文 親信，如果賴清德當選總統，蕭美琴必將與聞外交、兩岸與國防政策。因此，她近日大談的駐美經驗與外交、兩岸政策，更值得檢視。

毫無疑問，31歲以前是美國人的蕭美琴，受到美國相對較多的信賴；她也充分運用這項優勢進行「戰貓外交」，抗衡中國大陸的「戰狼外交」。蕭美琴形容說，中國的「怒點」很低，幾乎是台灣做什麼，他們都會有一些反應，而且有時候是一些很不對稱的反應。她強調，台灣一定要做妥適的風險管控，要知道何時該低調、何時才要高調，何時要柔軟、何時要強硬。

對照陳水扁被斥為「麻煩製造者」，蔡英文和蕭美琴表現了時剛或柔的風格，美國也相信蔡蕭能受節制。但蕭美琴說法的盲點，也是問題的癥結，就在於兩岸缺乏互信。換言之，不一定是中共 怒點很低，而是對台獨疑慮很高；也不見得台灣做什麼，中共都會有反應，但蔡政府踩紅線，中共必有反應。至於中共的不對稱反應，主因懷疑民進黨倚美謀獨，結果兩岸陷入惡性螺旋。

回看馬英九「親美和陸」路線的成果，因為九二共識，兩岸建立互信基礎；不統不獨不武，也量測不到中共的怒點；幾乎是台灣做什麼，他們都不會有太多反應；即使有反應，兩岸也有各種溝通聯繫機制解決問題。兩岸外交休兵，台美關係創新佳，台灣昂首走向國際，從世衛大會、國際民航組織觀察員，台紐、台星自貿協定，到一百多國免簽，都是兩岸互信的紅利。

但在蔡英文「倚美抗中」路線下檢視蕭美琴的外交業績，恐怕與大內宣有很大差距。台灣民眾被迫吃美國萊豬，護國神山被打包當外交伴手禮，天價軍火交貨延宕、美國參議員強銷波音飛機全數埋單，眾院議長則帶來第四次台海危機，最後美國還是把台灣擋在印太經濟架構門外。這些如果不是損及台灣利益，就是並未運用有力籌碼爭取台灣最大利益。

最近在野黨根據台美經貿談參密件，揭露蕭美琴對美談判卑躬屈膝。原來台美關係最佳，不是戰貓的外交戰果，而是因為喵喵柔順，以美國利益為利益，奉美國意見為指導。蕭美琴說，台灣要知道何時該柔軟、何時要強硬。看似高明的外交操盤手，說穿了，竟是看美國臉色行事。但民進黨開口閉口的台灣主體性呢？

對於「獨上加獨」的質疑，賴清德和蕭美琴都指責藍營跟著國台辦嗆聲，卻不敢直球對決，彷彿台獨是中共硬扣賴蕭的帽子。面對台獨，賴蕭不敢承認、更不敢否認。但一個自稱「務實的台獨工作者」，一個被中共列為「台獨頑固分子」；想到美國至今疑賴，蕭卻獲美國信任，賴清德心裡會不會圈圈叉叉？

藍營批評蕭美琴對美國卑躬屈膝，也許不完全公平；因為她可能以為美國的利益就是台灣利益，甚至相信維護美國的利益也是台灣的義務。問題是，如果「美德配」勝選，有蕭美琴監軍並代表與聞外交、兩岸與國防政策，美國固然比較放心，但台灣人民放心嗎？