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黑白集／「中共介選」 怠惰者的台詞

黑白集
大陸商務部認定台灣對大陸貿易「構成貿易壁壘」，總統府秘書長林佳龍說是「中共介選」。（本報資料照片）
大陸商務部認定台灣對大陸貿易「構成貿易壁壘」，總統府秘書長林佳龍說是「中共介選」。（本報資料照片）

大陸商務部認定台灣對大陸貿易「構成貿易壁壘」，網路上冷言熱語都有，許多企業則憂心不已。唯有蔡政府顯得事不干己，總統府秘書長林佳龍說是「中共介選」，民進黨團譏稱「都是老套路」。賴清德更「抹紅」，說北京選在夏立言往訪前公布，是「裡應外合」。

如果民進黨還在野，說這種話也就算了。但它是執政黨，對於可能重創台灣經濟的事件卻愛理不理，甚至私心竊喜：「老共又來助選了」。這樣的政府，國家經濟榮枯可以不顧，企業死活也無所謂，它會關心老百姓的生活嗎？

「中共介選」，是綠營百用不厭的台詞。即使沒有選舉，鳳梨、石斑因查出蟲害或禁藥遭暫停進口，也是對岸居心叵測打壓；政府從不溝通協商，更不必檢討出口品質。這種態度，和蔡總統隻手拍板開放美豬進口，強逼人民硬吞萊豬，簡直是天壤之別。試問，一個無法保障人民食品安全，也不在乎經濟及產業衰頽的政府，憑什麼選民要支持它？

一個怠惰的政府，才會面對兩岸議題都千篇一律以「中共介選」、「裡應外合」回應，然後雙手一攤，任由災厄降臨本土產業。侯友宜要求民進黨應該與對岸溝通，卻遭賴清德譏諷這種想法已經「過時」。那麼，麻煩賴清德告訴大家，你能提供什麼出路？

對於怠惰又無能的政府，民眾該憤怒了！

賴清德 中共 民進黨

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