侯友宜：若無ECFA對台經濟傷害大 賴吹牛GDP成長到3.5%

國民黨總統候選人侯友宜（中）。(記者潘俊宏／攝影)

大陸認定台灣貿易壁壘成立，藍綠昨隔空交鋒。國民黨總統候選人侯友宜質疑，民進黨 當年說兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是糖衣毒藥，這幾年卻當大補藥，兩岸貿易依賴度非常高。民進黨總統候選人賴清德 反問，國民黨為什麼要合理化大陸的施壓行為？國共有沒有裡應外合，企圖影響選情？

中國大陸認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，違反ECFA。侯友宜昨表示，今年4月大陸就提出貿易壁壘調查，結果民進黨政府完全不理，如今大陸公布調查結果，民進黨政府要嚴肅面對。

民眾黨總統候選人柯文哲說，這是大陸在出招，對岸確實有讓利，但也存在互利，兩岸有很多經濟交流，貿易仍須談判，大陸仍是政治優於經濟考量的地區，ECFA是複雜且專業的議題，需要兩方好好坐下來談。

侯友宜強調，如果沒有ECFA，對台灣經濟傷害很大，所以民進黨政府要好好跟大陸協商，不然賴清德又在吹牛，說GDP可以成長到3.5%，這是要從哪裡來？

針對賴清德批服貿協議是失敗政策，別走前總統馬英九 失敗老路，更說服貿會讓大陸人到台開店，引進5000萬人搶台灣工作。馬英九回應，賴清德的說法是天方夜譚，造謠生事，簡直快要失去理智。

馬英九說，服貿對台灣非常重要，當時的服貿比大陸的好。若去，可以攻城掠地，可惜沒去，失去機會，民進黨用政治破壞經濟發展，更說國民黨執政會有5000萬人到台，這種鬼話怎麼說得出來，台灣才2300萬人。