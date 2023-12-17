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新聞評論／貿壁解方何在？賴清德當選 兩岸經貿恐更壞

聯合報社論
中國大陸商務部認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，調查報告特別提及蘋果，指台灣自日本、紐西蘭、美國、智利進口蘋果，卻禁止大陸蘋果。（記者余承翰／攝影）
中國大陸商務部認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，調查報告特別提及蘋果，指台灣自日本、紐西蘭、美國、智利進口蘋果，卻禁止大陸蘋果。（記者余承翰／攝影）

大陸商務部對台祭出貿易壁壘認定是意料中事，但什麼時候出手，會有什麼後續動作，則是各界關心焦點。民進黨政府反射性對策就是抨擊大陸政治操作，反過來又用政治手段抹紅在野黨，全然忘記了政府應對大陸指控採取有效對策的責任。事實上，政府束手無策，才是最大的危機。

大陸因為蟲害問題，禁止台灣鳳梨釋迦等農產品禁口，台方從農委會到農業部除了叫罵外，向大陸提出七次關切，都因兩岸協商中斷，大陸已讀不回。反而是台東縣長饒慶鈴兩度赴陸爭取到釋迦恢復銷陸的機會。不料才剛上路，再次有釋迦被驗出蟲害而遭退櫃，證實陸方先前說法並非無的放矢。

鳳梨釋迦經驗明白點出，兩岸間的經貿爭端不只是政治問題，就算中共選擇性「開後門」政治解決，但遇到大陸市場或檢疫等實質問題，大陸也不可能用政治手段完全讓利。大陸商務部這次就是應食品土畜、五礦化工和紡織品等進出口商會的申請，對台做貿易壁壘調查，用世貿遊戲規則，來評斷台是否構成貿易壁壘。

大陸商務部原以本案情況複雜為由，將調查期限延長到台灣總統大選前一天；現在又在投票前一個月公布調查結論，當然都有政治用意。問題在台灣政府如何因應？從陸方1月宣布進行調查後，蔡政府除了不時惡言相向外，可曾檢討相關禁令，改善兩岸貿易的不公平狀況？可曾對陸方的反制措施、甚至對ECFA可能叫停有過實質的推演或準備？可曾思考如何重啟兩岸協商？還是一句話了結，「一切攏係阿共仔的錯」？

說到底，這還是兩岸關係的根本問題。蔡政府上台後，兩岸關係壞到幾乎兵戎相見，又怎能在貿易爭端上找到磋商契機？陸方此刻公布貿易壁壘認定，但還未採取相應措施，就是要看台灣大選結果做進一步考量。可以預期，如果賴清德當選，兩岸經貿沒有最壞，只有更壞。這也提醒選民，是不是要選擇這樣惡鬥路線下去？

當前大陸經濟情勢嚴峻，各產業競爭壓力也愈來愈大，對台讓利空間愈來愈少；而台灣要加入CPTPP等區域整合，也必須改變歧視性措施，開放市場。台灣要如何爭取緩衝，減少經濟衝擊，謀求兩岸和平互利發展，是政府的無可推卸的責任。不管新總統是誰，都無法假裝看不見，抹紅更解決不了台灣難局；這不只是藍綠白政黨課題，選民也必須面對現實給答案。

釋迦 商務部 賴清德

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