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陸海上民兵威脅台方國安 海巡是否用武器 灰區衝突棘手

台灣新聞組／台北17日電
最高檢察署指出，近年大陸漁船常在可疑的地點集結、徘徊，形同「海上民兵」執行軍事任務，以達戰略效果，複雜的海域情勢，嚴重威脅台方國家安全。（中新社）
最高檢察署指出，近年大陸漁船常在可疑的地點集結、徘徊，形同「海上民兵」執行軍事任務，以達戰略效果，複雜的海域情勢，嚴重威脅台方國家安全。（中新社）

以往海上犯罪不受到重視，但近年來諸多海上爭端與刑事案件，尤其是大陸漁船、海警形同「海上民兵」執行軍事任務，嚴重威脅台方國家安全，此問題引最高檢察署及海巡署高度重視，何時決定武器使用，是台灣面臨最大挑戰。

實務上，海巡器械使用條例規定發砲與否，由海巡署署長決定，但海巡署是執法機關，主要任務是維持海上秩序，與海軍維護主權不同，若斷然開槍開砲，恐讓船艦對峙升高為武裝軍事衝突，如何適當執法，該以驅離扣船替代開槍？或不動武訴諸國際輿論？「灰區地帶衝突」是當今執法困境。

最高檢指出，灰區是指既非戰爭也非和平的模糊地帶，灰區衝突重要特徵，是累積不足以構成動武條件的多元漸進戰術，以達成戰略效果。大陸民兵船組織嚴密，主要任務不在捕魚，在於海上維權，並擔任部分軍事任務，民兵船會在特定海域停留，進行海上偵察監視，船上還可能有武裝設備。

臉書粉專「Taiwan ADIZ」上月公布1段影片，內容是今年7月25日，海巡署驅離進入禁限制水域的陸籍貨輪。過程中，海巡署艦艇向對方表明身分「中華民國海巡署」，要求更改航向，卻被反嗆「明明是個省，非得說個國」、「就算我是走到美國沿岸，我商船也是無障礙通行」。

粉專呼籲海巡署硬起來，對任何國籍進入公告禁限制水域的船舶，勸離不聽應進行登檢、扣船等強制力作為，並表示若貨船跑到美國沿岸的禁限制水域還趕不走，將面臨美國海岸巡防隊的熱武器包圍。

日前有超過135艘大陸民兵船，在南海菲律賓海岸牛軛礁集結，這些民兵船排成迴旋鏢狀，分散在牛軛礁內，令菲國感到震驚。菲國海岸警衛隊向船隻發出無線電警告，但沒得到回應，類似事件也曾在台灣發生。

檢察總長邢泰釗指出，台灣四面環海，但海上犯罪及國安議題，相關法制有欠完備，亟待強化。警大副教授葉雲虎建議，警察權的武器使用與軍事高權的武器行使，是截然不同的概念。如果是警察權的武裝行使，應適用刑法要件處理；如果是軍事高權的武器行使，絕對構成軍事高權的核心，不應適用海巡器械使用條例，海巡器械使用條例規定發砲與否要由海巡署長決定。

海巡署對此並未回應，只表示執法機關會有相因應的執法作為，由「海岸巡防機關器械使用條例」規範，一切都依法行政。

了解國安事務的人士指出，海巡署與國安單位，對於可能發生的衝突已提出想定與對策，但無法對外透露細節，以避免暴露因應作為與底線。

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