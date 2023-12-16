新聞眼／陸戰略…優勢產品輸台 促融促統

中國大陸商務部認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，調查報告特別提及蘋果，指台灣自日本、紐西蘭、美國、智利進口蘋果，卻禁止大陸蘋果。（記者余承翰／攝影）

兩岸貿易的不公平不合理，行之多年，如今大陸點名「民進黨 當局」違反ECFA有關條款，而不稱「台灣當局」，是縮小打擊範圍、明確目標對象。大陸保留相應的制裁措施，目的不在兩岸經濟脫鉤，而是訴求大陸優勢產品入台，讓台灣人民從接觸到認識，並接受大陸農業、工業、科技產品，並進一步改變對大陸的整體印象。

長年來，多數台灣民眾被灌輸所認知的大陸是落後、低度開發甚至是吃不起茶葉蛋。雖然也有到過大陸的台灣民眾，但畢竟是少數，他們在兩岸政治氛圍下，怕被扣帽子不敢或不願替大陸辯駁，也說不動那些對大陸抱持敵意的台灣親友，加上台灣政府與部分媒體多年來醜化與攻訐大陸，許多台灣人對大陸的印象根本是停留在上世紀年代。

但殊不知，大陸在工業、科技業等領域早已是執世界牛耳，風電全球第一，大陸的風機頁片可做到長達175公尺（相當60層樓高度）；電動車 製造與銷量全球第一，不說大陸國產的比亞迪已是世界第一，特斯拉 M3在台灣要價200萬台幣，上海廠的M3只要100萬台幣，而這些都是台灣限制大陸產品進入台灣的項目。

兩岸2010年簽署ECFA，一個很重要的初衷是希望兩岸產業優勢互補，產業互助互惠，嘉惠兩岸民眾。大陸多年來持續對台讓利，這樣的不公平與不對等的貿易限制，在大陸龐大的經濟體量來看，原本不值一提。但長久下來，台灣持續禁止大陸多項具有世界競爭力的產品進入，或許如國台辦發言人所言是剝奪台灣消費者利益，更深層次的一面在，如果台灣民眾看到這些大陸產品在生活周遭，內心會有什麼樣的衝擊？

簡單說，這可能是一個更高的政治戰略，藉由大陸產品入島，進而促融促統，台灣民眾從接觸到認知再到可能的改變，藉由此次的調查並保留制裁方案，恐怕是大陸認為可進一步融台的重要舉措之一。

國台辦點名「民進黨當局」意在說明，長期以來民進黨一貫阻撓兩岸交流的作為，從設下條條框框對陸生、陸配、陸客種種不友善的措施，到大陸的文藝產品、軟硬體設備乃至這2509項產品，都是一脈相承的阻擋。只是大陸在選前不到一個月時間公布此調查結果，能否改變台灣的選舉結果，仍待檢驗。