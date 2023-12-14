楊丞琳失言：河南人愛騙人 國台辦：藝人應弘揚藝德

楊丞琳在鄭州的演唱會上以開玩笑的口吻說河南人愛騙人，引發爭議，圖為演唱會影片截圖。(取材自今日頭條)

近期天團五月天、藝人楊丞琳 分別因在大陸上海、河南鄭州 開演唱會時，捲入假唱及失言風暴，遭大陸官方點名要展開調查。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，對於五月天的事件，行政部門正核查具體情況，至於楊丞琳，「我們也希望相關的演藝人員自覺弘揚行風藝德，建立良好的社會形象」。

本報系聯合報報導，朱鳳蓮13日主持大陸國台辦例行記者會，對於台媒關切，台灣藝人赴陸舉辦演唱會引發爭議，做出上述表示。

她說，關於五月天的事件，據了解，大陸文化和旅遊行政部門正在核查具體的情況，關於涉及楊丞琳的事件，「我們積極的支持兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸發展，那我們也希望相關的演藝人員自覺弘揚行風藝德，建立良好的社會形象」。

中央社報導，五月天所屬的「相信音樂」表示，有關「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害他們的藝人形象。

中國大陸媒體報導，楊丞琳12月9日在鄭州演唱會時，因發現台下有情侶熱吻，在當場呼喚這對情侶現身未果下，喊出「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」等語，引發部分網友抗議，直指楊丞琳有地域歧視，引發風波。

楊丞琳10日透過新浪微博公開道歉，指自己在鄭州演唱會上說出「冒犯並沒有禮貌的玩笑，對不起，的確是我的不對」，並指她「非常願意也應當接受大家及時的指正和批評」。