兩岸經貿兩位數衰退 國台辦籲盡快回和平軌道

今年以來，兩岸投資、貿易均呈現兩位數衰退。(路透)

今年以來，兩岸投資 、貿易均呈現兩位數衰退，大陸對台貿易壁壘調查又將於明年元月12日到期，兩岸經貿關係前景引發關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，下一步，大陸將持續努力，推動兩岸經貿正常化。她並呼籲兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道。

據大陸海關總署統計，今年前11個月，兩岸貿易較去年同期衰退16.3%。經濟部投審司的數據也顯示，今年前10個月，核准台灣企業投（增）資金額共26.4億美元，年減36.6%。

另，金管會證期局統計，今年前3季，上市櫃公司赴大陸投資僅新增909億元，較去年同期大減56%；與此同時，上市櫃公司累計自大陸匯回金額則攀升到7,983億元，大增943億元，並創史上同期新高。

國台辦昨日例行記者會上，面對本報關切，兩岸進出口額衰退和大陸對台貿易壁壘調查將於1個月內到期，朱鳳蓮說，「大陸對台貿易壁壘調查正在有序進行，將依法依規公布最終調查結論，我們支持相關主管機關結合對台貿易壁壘調查最終調查結論、依據相關規定研究採取相應的措施」。

她接著表示，年初以來大陸經濟回穩好轉，兩岸貿易維持高位運作，兩岸經貿具有強大的內生動力，有向更寬領域拓展、向更高層次提升的巨大空間，我們對此深具信心。

朱鳳蓮並預告，本月20日將在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介活動」，商務部 、工信部、海關總署等部門將全面介紹中小企業發展政策、兩岸貿易便利化措施及投資營商環境，福建、重慶、貴州、吉林等4省市將推介投資優勢及項目需求等。

朱鳳蓮稱，實現兩岸經貿正常化，是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。「下一步，我們將持續努力，推動兩岸經貿正常化」，希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道。

此外，在昨日記者會中，朱鳳蓮也證實，赴陸發展本名廖孟彥的台灣網路作家羅森，因涉嫌製作、販賣、傳播猥褻物品牟利罪，正被依法辦理中。對於本報詢問，海基會是否透過兩岸兩會 既有管道聯繫海協會協處，朱鳳蓮則表明，因海基會不承認「九二共識」，損害兩岸共同政治基礎，導致現在海協會和海基會的協商與聯繫機制「中斷、停擺」。