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伯恩斯：美堅持台選民有自由投票機會 台海穩定攸關全球和平

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）
美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）

台灣總統大選將於下月13日舉行，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）12日在紐約智庫外交關係協會（CFR）表示，美國堅持台灣選民有自由投票的機會，美國會持續對北京表達和平解決兩岸爭端的立場，並強調台海穩定攸關全球和平與經濟。

伯恩斯形容美中關係非常複雜、極端重要且高度競爭；他說，截至今天春天之前，美中資深官員層級的互動少之又少，如今重建部分互動，尤其是兩國元首拜登與習近平在舊金山峰會的確取得些許進展，明年將是落實共識的一年。

拜習會共識包含恢復因聯邦前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而中斷的美中軍事溝通管道，但近一個月來，白宮稱軍事對話依然停擺。

美國國家廣播公司新聞網（NBC） 報導，美軍多次嘗試對話依然無人回應， 9月接任美國參謀首長聯席會議主席的空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）致函給中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，也沒有獲得回應。

伯恩斯說，美中仍在諸多領域存在重大分歧，例如，針對台灣的看法、中方為了推翻國際法院在東海與南海判決所採取的行動、烏克蘭戰爭和加薩衝突；美中關係向前邁進的同時，分歧依然存在。

被問到台灣下月總統選舉對美中關係的衝擊，以及對北京侵台的評估，伯恩斯並沒有給出直接答案。

伯恩斯表示，台灣海峽是全球貨運流通的要道，美國持續對北京傳遞「和平解決兩岸爭端」的訊息，尤其在選舉前；放到全球來看也是如此，若台海這條水道因衝突而關閉，將對全球經濟構成影響。

伯恩斯說，「我認為我們能做的，就是堅持台灣人民在1月13日有自由投票的機會」，他提到美國國會45年前通過的台灣關係法，除要求美國協助台灣加強自我防衛能力，也要求美國在亞太區域保持足夠的軍力與軍事存在以捍衛和平；此外，美國努力確保日菲韓等區域鄰國採取行動或發聲，來支持兩岸以和平方式解決爭端。

伯恩斯提到，他上周與北京資深官員舉行兩次會議，均在會中提醒北京必須謹慎推動，以和平方式解決台海這個長期且困難的爭端，台海對於全球和平乃至經濟均不可或缺。

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